La pression des actions et de l’or pèse sur Bitcoin | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin se négocie à près de 19 000 $ vendredi matin, perdant 0,5 % du jour au lendemain. Il a oscillé entre 18,9 000 $ et 19,3 000 $ jeudi, restant coincé plus près de l’extrémité inférieure de sa fourchette de négociation en raison de la pression sur le marché boursier américain et de l’or à la clôture des marchés à New York.

Bitcoin a clôturé en baisse pendant trois jours consécutifs, mais les baissiers n’ont pas encore décidé de prendre d’assaut le support des quatre derniers mois. Jusqu’à présent, nous avons assisté à un recul inertiel des crypto-monnaies au milieu d’une baisse de la demande d’actifs risqués (or et actions) en raison de la hausse des taux d’intérêt américains.

Selon un rapport de Santiment, les crypto-monnaies vendent du bitcoin depuis quelques mois, réduisant leurs réserves à leur plus bas niveau en trois ans. Ce n’est que la semaine dernière que les baleines ont changé de tactique et ont commencé à retourner au BTC.

Hashrate Index note que les mineurs publics ont vendu moins de bitcoins qu’ils n’en ont extrait pour la première fois depuis mai, en août et septembre. Le marché a continué de mettre la pression sur la solidité financière des mineurs tout au long du troisième trimestre.

Contexte de l’actualité

Bitcoin augmentera de 400% et atteindra 100 000 dollars l’année prochaine avant même une nouvelle réduction de moitié, a déclaré le célèbre commerçant de crypto et blogueur Ton Weiss. Selon lui, la réduction de moitié sera mise en œuvre plus tôt que prévu par les investisseurs, plus près de mars ou avril 2024. Mais le battage médiatique de l’événement à venir se manifestera beaucoup plus tôt.

La division crypto-monnaie du géant de l’investissement Fidelity Investments offrira aux clients institutionnels la possibilité de négocier Ethereum dès la fin octobre. Le trading de Bitcoin y a été lancé en 2019.

Selon un sondage, plus de 77% des Salvadoriens se sont opposés à l’achat de bitcoins par l’État, qualifiant la décision du gouvernement de malheureuse. El Salvador a déclaré que le BTC avait cours légal en septembre de l’année dernière.