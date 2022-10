Le prix Ethereum déclenchera un rallye mineur avant d’exploser à 1 400 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum semble avoir maintenu la pression de vente alors qu’il tente de rebondir de 1 280 $.

Si l’élan haussier en cours se maintient, l’ETH pourrait balayer les sommets égaux à 1 343 $ avant de revenir au niveau de 1 270 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 1 220 $ invalidera le theiss haussier pour ETH.

Le prix d’Ethereum rebondit sur le niveau de support immédiat et montre des signes d’un rallye rapide. Cette perspective est un peu risquée pour les traders, car un échec à maintenir cet élan haussier pourrait entraîner une baisse de l’ETH et viser des creux égaux à la baisse.

Le prix Ethereum offre une opportunité aux scalpeurs

Le prix d’Ethereum rebondit actuellement sur le niveau de support de 1 280 $ après une résurgence de l’élan haussier. Bien que le scénario haussier discuté dans l’article précédent soit toujours valable, les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond ferme du niveau de support de 1 280 $ qui pourrait entraîner une légère montée pour balayer les sommets égaux formés à 1 343 $.

Ce mouvement constituerait un gain de 5% et est une configuration parfaite pour les scalpers. Si les acheteurs continuent d’augmenter, le prix d’Ethereum pourrait balayer les sommets égaux suivants à 1 402 $, portant le gain total à 9,5 %.

Cependant, le scénario idéal comprendrait un balayage de 1 343 $ suivi d’un retracement complet du mouvement et d’une nouvelle correction pour collecter la liquidité stop-vente reposant en dessous des plus bas égaux à 1 270 $. En fonction de la pression de vente, si le prix d’Ethereum baisse et atteint le niveau de 1 220 $, cela déclenchera le scénario du triple tap décrit dans un article précédent.

Graphique ETHUSDT sur 4 heures

Quel que soit le scénario qui se joue en premier, la limite supérieure d’Ethereum est plafonnée à 1 440 $. Si ETH renverse l’obstacle de 1 440 $, il pourrait augmenter plus haut et retester le niveau de 1 559 $.

D’un autre côté, si le prix Ethereum produit une clôture décisive en dessous de 1 220 $ et le fait basculer dans un niveau de résistance, cela invalidera la thèse haussière. Une telle décision pourrait perturber davantage le flux de commandes haussier et potentiellement faire chuter l’ETH au niveau de support de 1 200 $ ou 1 080 $.