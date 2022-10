Le prix d’Ethereum pourrait-il atteindre 1 500 dollars après le lancement des capacités ETH institutionnelles de Fidelity ? | Cryptomonnaie

Dans un e-mail client, Fidelity a annoncé l’arrivée d’Ethereum sur sa plateforme avec des utilisateurs capables d’acheter, de vendre et de transférer des ETH.

L’intégration ETH de Fidelity entre en vigueur ce mois-ci, mais dans l’ensemble, Ethereum n’a pas reçu de réponses positives des institutions tout au long de 2022.

Coincé dans une consolidation, l’ETH pourrait être stimulé par les nouvelles pour toucher le niveau de 23,6% de Fibonacci, coïncidant avec 1 518 $.

Le prix d’Ethereum, depuis la fusion, est dans un état d’incertitude. Cela dit, la deuxième plus grande crypto-monnaie continue de trouver la demande des investisseurs. Cette demande sera essentielle dans toute relance de l’action des prix de l’ETH, car, pour le moment, le roi de l’altcoin a du mal à faire un mouvement d’une valeur supérieure à 2 % – dans les deux sens.

Fidelity apporte Ethereum

La société de gestion d’actifs de 3,7 billions de dollars a récemment annoncé dans un e-mail envoyé à ses clients qu’Ethereum serait bientôt proposé sur sa plateforme. Avec l’arrivée des capacités institutionnelles d’Ethereum, les investisseurs pourront acheter, vendre et transférer des ETH.

Dans le même temps, les investisseurs pourraient exploiter le modèle de sécurité et de service client que Fidelity propose actuellement pour les investissements Bitcoin.

Ce service sera opérationnel à partir du 28 octobre sur la plateforme de Fidelity. Cependant, ce ne serait pas la première annonce de ce type de la part de la société de gestion d’actifs ce mois-ci.

Comme l’a rapporté Netcost-Security le 4 octobre, Fidelity a levé plus de 5 millions de dollars grâce à ses ventes pour son Ethereum Index Fund. Déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le Ethereum Index Fund a notamment une exigence d’investissement minimum de 50 000 $ pour les investisseurs externes.

De tels développements devraient être un déclencheur pour Ethereum puisque l’actif n’a pas été le favori des institutions cette année. Tout au long de 2022, l’ETH a enregistré plus de 368 millions de dollars de sorties, ce qui est le plus élevé de toutes les principales crypto-monnaies. De plus, le mouvement des prix a été assez doux au cours des dernières semaines.

Ethereum fait de son mieux

Se négociant à 1 294 $, l’ETH se situe dans la même fourchette de support critique (1 220 $) et de résistance (1 420 $) depuis la mi-septembre. Bien qu’il ait réussi à dépasser la ligne de tendance baissière de 11 mois, il n’a observé aucune tendance à la hausse.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Même à l’échelle macro, l’impact des développements externes n’a pas été significatif, mais si le marché change, l’ETH envisage 1 414 $ comme prochain objectif. Coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (rouge), le niveau représente un niveau de résistance solide.

Le récupérer pourrait pousser l’ETH vers le SMA (bleu) de 100 jours à environ 1 521 $, où se situe le retracement Fibonacci de 23,6 % de 3 588 $ à 883 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

À long terme, ces niveaux sont cruciaux pour la reprise d’Ethereum.