Le prix du Bitcoin tombera à ces niveaux si les haussiers continuent à échapper au support | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a perdu son support par rapport au niveau de 19 000 dollars lors de la séance de négociation asiatique.

BTC a été rejeté de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours récemment dépassée.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 20 300 $.

Le prix du Bitcoin continue de montrer de la faiblesse. Des niveaux clés ont été définis pour avoir une idée de la force du déclin.

Le prix du Bitcoin perd du terrain.

Le prix du bitcoin fait actuellement face à une résistance proche de la zone médiane de 19 000 $. Le 19 octobre, les traders ont perdu le support du niveau psychologique de 19 000 $ et sont tombés dans la zone des 18 900 $ lors de la session asiatique. La monnaie numérique peer-to-peer a rebondi lors de la session de New York le 20 octobre mais a encore plus de barrières de résistance à surmonter

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 276 $. Les baissiers ont rejeté la tentative de tendance haussière de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA). L’indice de force relative montre une divergence baissière entre les deux derniers rebonds plus élevés, ce qui renforce l’idée que BTC continuera de baisser.

Graphique BTC/USDT sur 8 heures

Le prix du Bitcoin retestera probablement la zone de 18 900 $ dans les prochaines heures. Le fait de ne pas conserver le support pourrait entraîner une baisse vers 18 700 $ et peut-être 18 200 $.

L’invalidation de la thèse baissière reste supérieure à 20 300 $. Si les haussiers dépassent ce niveau, une hausse supplémentaire de la tendance à la hausse vers 23 410 $ pourrait se produire, entraînant une augmentation de 21 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

