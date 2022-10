C’est ce qui se passera si le prix d’Ethereum Classic annule le support à 22 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic solidifie le support à 22,00 $ à la suite des baisses par rapport à son sommet d’août à 45,81 $.

Si le prix de l’ETC ne touche pas le fond à 22,00 $, les investisseurs doivent s’acclimater à une nouvelle baisse à 13,00 $.

Une baisse de l’activité du réseau condamne le prix d’Ethereum Classic à un manque de momentum, incapable de soutenir son mouvement de reprise.

Le prix Ethereum Classic fait face à un bras de fer intense entre les haussiers et les baissiers. Le prix pourrait augmenter si les traders tiennent le fort ou descendre à 13,00 $ si la vente s’intensifie. Le prix ETC doit naviguer avec précaution sur ce marché apparemment non négociable dans le but d’empêcher son retour aux plus bas de juin à 13,00 $.

Le prix d’Ethereum Classic se maintient à un moment critique

Après le rallye lié à la fusion qui a vu le prix d’Ethereum Classic tripler sa valeur entre la mi-juillet et la mi-août, une période de consolidation a occupé le devant de la scène, s’appuyant sur la congestion des acheteurs à 30,00 $.

Cependant, alors que les investisseurs vendaient, pour profiter de l’actualité de la fusion, le prix d’Ethereum Classic a été submergé par un fort nuage aérien. Le support solide à 30,00 $ a fait baisser le prix vers la fin du mois de septembre, ne laissant aux acheteurs d’autre choix que de se réfugier à 22,00 $.

Graphique journalier ETC/USD

La zone autour de 22,00 $ est le principal point d’inflexion d’ETC. Ethereum Classic pourrait le respecter en tant que support solide et déclencher un renversement de tendance ciblant son plus haut d’août à 45,81 $. D’un autre côté, les vendeurs pourraient gagner une autre journée sur le terrain en poussant le prix pour marquer le support principal à 13,00 $.

Il convient de mentionner que les traders ont actuellement le dessus. Le graphique journalier place Ethereum Classic sous les trois moyennes mobiles appliquées – le SMA (moyenne mobile simple) sur 50 jours, rouge, à 29,73 $ ; le SMA de 100 jours, bleu, à 31,21 $ et le SMA de 200 jours, violet, se tenant à 27,73 $.

De plus, le SMA de 50 jours est récemment passé en dessous du SMA de 200 jours à 29,63 $, mettant en jeu le modèle croisé de la mort. Une croix de la mort est un indice fortement baissier souvent utilisé pour confirmer la poursuite d’une tendance baissière.

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) présente une autre perspective intéressante car il se déplace horizontalement à -1,95, le prix Ethereum Classic pouvant rester sans direction jusqu’à la fin du bras de fer.

Volume Ethereum classique

Un résultat baissier à 13,00 $ est hautement probable si la baisse de la métrique en chaîne d’ETC est prise en compte. Comme le montre le graphique, le prix d’Ethereum Classic a, depuis fin juillet, perdu du terrain parallèlement à la baisse du volume. Par conséquent, à moins que ce gradient négatif ne se transforme en tendance haussière, Ethereum Classic continuera de souffrir aux mains des baissiers.