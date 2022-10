L’action sur les prix de Chiliz tente de récupérer après un effondrement de 7% | Cryptomonnaie

L’action des prix de Chiliz tente de rebondir sur le dos du niveau technique de support.

L’action des prix de CHZ fait face à une résistance difficile en essayant de sortir de la tendance baissière.

Attendez-vous à une implosion de 55% si le support susmentionné cède.

L’action des prix du Chiliz (CHZ) est sur la voie de la reprise après son effondrement de mercredi lorsqu’il a perdu plus de 7 % en intrajournalier. Les risques extrêmes gonflés qui déterminent actuellement l’évolution des marchés étaient tout simplement trop lourds à supporter pour les commerçants ayant une participation dans l’altcoin. Attendez-vous à ce que davantage de baisse se produise une fois que ce niveau de support élevé commencera à s’effondrer, ce qui pourrait entraîner une réduction de moitié de l’action des prix.

Le prix du CHZ pourrait être supprimé une fois la pression rétablie

L’action des prix de Chiliz n’a pas été à la hauteur mercredi des forces du marché qui poussaient à nouveau dans la direction générale dans laquelle elles se trouvaient pendant la majeure partie de 2022. L’aversion au risque a poussé les actions à la baisse, les rendements ont augmenté et le dollar s’est renforcé. C’était le pire environnement pour les crypto-monnaies, car un débit massif en espèces s’est produit pour l’action des prix de Chiliz avec une baisse de 7 % en cours de journée.

L’action des prix CHZ a heureusement trouvé un support à la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours près de 0,17 $. En bref, il semblait même que CHZ pourrait rebondir, mais avec la reprise de la session américaine, il semble maintenant que cela ne va nulle part. Attendez-vous à ce que la pression continue de monter sur cette SMA de 200 jours demain avec une panne possible, ce qui verrait les traders fuir la scène et laisser les baissiers dans leurs transactions pousser vers 0,08 $, au plus bas du 12 mai 2022.

CHZ/USD Graphique journalier

Pourtant, si les 200 jours se maintiennent au cours du week-end, attendez-vous à voir les tables se renverser et à reculer contre la ligne de tendance descendante rouge. Une cassure à la hausse entraînerait un afflux massif d’acheteurs et le volume d’achat exploserait. C’est peut-être un peu optimiste, mais 0,22 $ pourraient être à gagner si cette opportunité rentable se présentait.