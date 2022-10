L’action des prix d’Ethereum baisse alors que le triangle baissier reste en jeu | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum est toujours bloquée dans une formation en triangle descendant.

Le prix de l’ETH a reçu un rejet ferme à chaque tentative de dépasser sa ligne de tendance à la baisse.

Attendez-vous à voir plus de pertes alors que la pression monte sur plusieurs fronts, tant sur les marchés que sur la géopolitique.

L’action des prix d’Ethereum a à peine glissé de 2% mercredi alors que la performance hebdomadaire de la deuxième plus grande crypto-monnaie est devenue négative. Les risques extrêmes ont gonflé assez rapidement en raison des turbulences au sein du gouvernement britannique alors que son économie flirtait avec l’effondrement. Une campagne de bombardements continus massifs par la Russie en Ukraine n’a pas aidé non plus. Avec ces éléments toujours mis en évidence, l’humeur reste sans risque, déclenchant un exode de trésorerie hors des crypto-monnaies.

Le prix de l’ETH voit les traders inconscients – que faire ou quand acheter ?

L’action des prix d’Ethereum a déjà glissé de plus de 3 % la semaine après que les traders ont été fermement rejetés par la ligne de tendance descendante rouge qui maintient une pression baissière sur l’action des prix. Il le faisait le 6 octobre et lorsque l’action des prix a glissé en dessous le 15 septembre. Si ces événements précédents sont une référence, cela pourrait signifier que l’action des prix des ETH pourrait encore contenir 10% supplémentaires en plus des pertes déjà subies. Traduit en chiffres, cela pourrait signifier que 1 200 $ seront sous pression et pourraient être cassés à la baisse.

Le prix des ETH ne connaît donc toujours pas de grands changements de sentiment et reste coincé dans un récit baissier. Attendez-vous à de nouvelles compressions au niveau de 1 243,89 $, le plus bas du 1er février 2021. Une fois que cela se cassera, 1 200 $ tenteront de rattraper la chute, bien qu’il puisse échouer et conduire à une cassure plus basse. Avec ce mouvement, 1 100 $ apparaissent, avec le niveau de support mensuel S1 comme support supplémentaire à côté de l’importance psychologique accordée par le fait qu’il s’agit d’un nombre rond.

Graphique journalier ETH/USD

Le seul élément haussier que les traders devraient sauter est si la ligne de tendance descendante rouge venait à se briser à la hausse. Les niveaux d’alerte autour de 1 338 $ pourraient fournir des points d’entrée pour que les traders entrent dans la cassure, car un mouvement en petits groupes pourrait rapidement s’étendre à 1 400 $. Cependant, plus de hausse pourrait être limitée, avec la moyenne mobile simple sur 55 jours et le pivot mensuel se trouvant au-dessus, à quelques centimètres l’un de l’autre.