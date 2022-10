Bitcoin, Binance Coin, XRP et Cardano se préparent pour le rallye de novembre, les commerçants dans l’euphorie | Cryptomonnaie

Les commerçants sont euphoriques et anticipent un rebond de Bitcoin, Binance Coin, XRP et Cardano, montrant un sentiment haussier massif.

Les perspectives sur Ethereum restent baissières malgré le récent rallye des principales crypto-monnaies.

Les baleines ont commencé à accumuler du Bitcoin sur Binance et Coinbase, indiquant un rallye de l’actif.

Le sentiment des commerçants sur Bitcoin et les meilleurs altcoins comme Binance Coin, XRP et Cardano est devenu haussier. Le traqueur de crypto intelligence Santiment considère que la foule est actuellement euphorique sur ces crypto-monnaies, indiquant la possibilité d’un rassemblement en novembre.

Le sentiment de la foule crypto sur les altcoins devient haussier

Les analystes ont noté un sentiment négatif persistant et une tendance à la baisse parmi les commerçants envers Bitcoin et les principaux altcoins au cours des deux derniers mois. Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, les commerçants sont devenus optimistes sur Bitcoin, Binance coin, XRP et Cardano. Le sentiment envers le plus grand altcoin Ethereum est légèrement baissier.

Sentiment de la foule sur Bitcoin, XRP, Cardano et Binance Coin

Bien que la force de l’USD ait maintenu sous contrôle les actifs à risque tels que les crypto-monnaies, le sentiment de la foule est considéré comme un catalyseur de la hausse des prix des actifs. Bitcoin est coincé dans une fourchette étroite, attendant une évasion explosive. Plus les tendances des prix du Bitcoin sont longues dans la fourchette, plus la cassure éventuelle est élevée.

L’incertitude à court terme et l’absence de volatilité n’ont pas dissuadé les investisseurs institutionnels. D’après une enquête de BNY Mellon, 91 % des investisseurs institutionnels souhaitent investir dans des actifs symboliques au cours des prochaines années.

L’accumulation de Bitcoin signale une remontée des prix

Les grands investisseurs de portefeuille accumulent Bitcoin sur les échanges centralisés Binance et Coinbase. Sur la base des données de CryptoQuant, l’accumulation a commencé lorsque le prix du BTC a atteint le niveau de 20 000 $. La domination du volume des échanges au comptant de Bitcoin a grimpé en flèche, atteignant 84 %. En règle générale, l’accumulation par les baleines et la domination du volume des transactions au comptant sont des signaux haussiers pour le prix du Bitcoin.

Domination du volume des transactions au comptant BTC

Le volume des transactions au comptant de Bitcoin pour toutes les bourses a été multiplié par vingt au cours des six derniers mois. Le volume a atteint un sommet de l’année en septembre 2022, mais depuis lors, il n’y a pas eu de changement significatif dans le prix de clôture quotidien, ce qui indique que quelqu’un achète toutes les liquidités côté vente.