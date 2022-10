Prédiction hebdomadaires Bitcoin : BTC peut-il se rallier avant la prochaine réunion de la Fed ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une consolidation constante après une rupture par rapport à une ligne de tendance à la baisse.

Un pic d’élan haussier pourrait propulser BTC à 22 000 $, mais un autre mouvement semble peu probable, comme le montrent les données de transaction.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 17 593 $ invalidera la thèse haussière de BTC.

Le prix du Bitcoin semble réagir extrêmement bien à la décision de la Fed d’augmenter les taux d’intérêt. Une partie de ce lien peut être attribuée à la forte corrélation avec le marché boursier. De plus, les nouvelles macroéconomiques à fort impact qui affectent les marchés traditionnels ont également un impact notable sur BTC.

La dernière annonce de ce type a été l’impression de l’indice des prix à la consommation (IPC) le 13 octobre, qui a induit beaucoup de volatilité. Depuis lors, les mouvements de BTC ont été ternes et continuent de varier. En raison des avancées techniques, les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement haussier du prix du Bitcoin d’ici la prochaine réunion de la Fed les 1er et 2 novembre.

Le prix du Bitcoin à un niveau crucial

Le prix du Bitcoin oscille actuellement à la base d’une fourchette allant de 32 427 $ à 17 593 $. Après un bref rejet à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 19 474 $, BTC tente de trouver un niveau de support qui absorbera la pression de vente, lui laissera le temps de récupérer et de déclencher un renversement.

En cas de succès, le prix du Bitcoin sera à nouveau confronté à l’EMA de 30 jours et à la zone de résistance de 20 306 $ à 20 737 $. Il est crucial pour la grande crypto de combler l’inefficacité à 22 048 $ ou de retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 23 710 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Une perspective à court terme montre que le prix du Bitcoin aurait déjà pu trouver un support stable pour déclencher une inversion. Après un rallye de 11% en raison de l’impression de l’indice des prix à la consommation (IPC) le 13 octobre, BTC a déclenché un retour moyen à 18 934 $.

Ce point médian, cependant, coïncide avec la ligne de tendance de support à la baisse reliant les sommets de swing depuis le 31 mai. En raison de cette confluence de support, il y a une bonne probabilité que le prix du Bitcoin déclenche un rallye à partir d’ici.

Les acheteurs de BTC doivent surmonter les obstacles mentionnés ci-dessus pour que cette décision réussisse.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

De plus, le graphique sur trois jours pour BTC montre un gouffre croissant – ou une convergence – entre l’indice de force relative (RSI) et le prix du Bitcoin. Il s’agit d’un signe haussier car il montre l’élan tel que mesuré par le RSI, révélant une force sous-jacente non représentée dans le prix. Ces convergences préfigurent souvent des reprises.

Une telle reprise est susceptible de propulser le prix du Bitcoin à retester et à surmonter la ligne de tendance à la baisse de la résistance reliant les sommets du swing depuis le 28 mai. big crypto peut surmonter le SMA de 200 semaines mentionné ci-dessus.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre qu’environ 4,43 millions d’adresses qui ont acheté 2,72 millions de BTC à un prix moyen de 21 793 $ sont « Out of the Money ».

Par conséquent, le potentiel d’un mouvement jusqu’à 22 000 $ est élevé et possible, puisque les investisseurs «hors de l’argent» mis en évidence par le GIOM inciteront les prix à augmenter afin qu’ils puissent se décharger de leurs positions sans subir de perte.

Un nouveau test de 28 000 $, cependant, semble hautement improbable – pour la même raison – puisque l’augmentation des ventes des commerçants essayant d’atteindre le seuil de rentabilité ralentira la progression du prix du BTC, et le rallye pourrait s’essouffler sans un pic approprié de l’élan haussier.

CTB GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin à partir de plusieurs périodes, la liquidité et la volatilité semblent manquer. Si cette performance médiocre se poursuit et que les vendeurs prennent le relais, BTC pourrait encore baisser et balayer les creux du 18 juin à 17 593 $.

La reprise après un balayage pourrait indiquer un régime haussier, mais ne pas le faire invalidera la thèse haussière du prix du Bitcoin. Dans un tel cas, BTC pourrait continuer à planter jusqu’à ce qu’il trouve un niveau de support stable, qui pourrait être de 17 000 $ ou 15 551 $.