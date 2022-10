TRON Prix Prediction: les acheteurs de TRX retiennent les traders mais pas pour longtemps | Cryptomonnaie

Le prix TRON montre une formation en triangle descendant sur le graphique hebdomadaire avec la possibilité d’un mouvement de 60 %.

Un rallye mineur semble plausible avant que les traders TRX ne prennent le contrôle et ne déclenchent un crash de 23%.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,0720 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix TRON suit un schéma pluriannuel avec de sérieuses implications baissières. Cette perspective pessimiste, cependant, n’est pas gravée dans la pierre et pourrait changer si les acheteurs arrivent au bon moment.

Le prix TRON repousse les attaques d’traders

Le prix TRON semble bien se maintenir au cours des trois dernières semaines, puisqu’il a augmenté de 6 %. Cette perspective est bien meilleure que la plupart des altcoins qui ont suivi les traces de Bitcoin et se sont effondrés. Comme mentionné dans les articles précédents, un rebond sur la ligne de tendance inférieure du triangle descendant à 0,0581 $ pourrait entraîner une hausse des prix TRX à 0,0720 $.

Cette décision constituerait une hausse de 24 % et permettrait aux teneurs de marché de collecter des liquidités supérieures à 0,0720 $. Jusqu’à présent, ces perspectives semblent bien se dérouler et les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du TRX poursuive son ascension vers des sommets égaux.

Un rejet est fort probable si les perspectives du marché ne s’améliorent pas. Mais un chandelier hebdomadaire décisif se fermant au-dessus de l’hypoténuse du triangle descendant à environ 0,0720 $ pourrait déclencher une extension du mouvement haussier vers l’obstacle immédiat à 0,0879 $.

Graphique TRX/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix TRON, une panne du plancher de support de 0,0581 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera les perspectives baissières du triangle descendant. Dans un tel cas, TRX pourrait glisser plus bas et retester le niveau de support de 0,0450 $. Un pic de pression de vente pourrait faire chuter le prix du TRON à 0,0237 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix du TRON.