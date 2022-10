L’adoption de la crypto montera-t-elle en flèche au Japon avec des règles de crypto assouplies et une liste facile | Cryptomonnaie

L’association crypto japonaise prévoit un filtrage plus souple des crypto-monnaies avant leur cotation, dès décembre 2022.

Cette décision signale l’empressement du Japon à revitaliser l’écosystème de la cryptomonnaie dans le pays.

Le long processus de sélection du Japon pour les crypto-monnaies a eu un effet dissuasif sur l’adoption rapide de la crypto dans le pays ; peu d’actifs ont franchi le processus.

Bloomberg a indiqué que le Japon était prêt à assouplir davantage les règles de crypto-monnaie et à faciliter le processus d’inscription des actifs numériques. Cela devrait faciliter le processus d’inscription et favoriser l’adoption des crypto-monnaies au Japon.

Le Japon va assouplir les règles d’inscription des actifs numériques et adopter les crypto-monnaies

L’association crypto japonaise, l’autorité de surveillance des crypto-monnaies, a révélé son intention de faciliter le processus d’inscription des actifs numériques. Jusqu’à présent, le processus de sélection a eu un effet dissuasif pour la plupart des actifs cherchant à être cotés sur les bourses de crypto-monnaie du Japon.

Fumio Kishida, le Premier ministre du Japon, a déclaré que le gouvernement avait investi dans la transformation numérique, y compris la délivrance de NFT aux autorités locales par le biais de solutions numériques. Dans son discours du 3 octobre, Kishisa a déclaré que le Japon prévoyait de numériser les cartes d’identité nationales. Par ailleurs, le cabinet japonais tient à promouvoir les efforts visant à étendre l’utilisation des services Web 3.0 qui utilisent le métaverse et les NFT.

Avec un filtrage plus lâche par l’association crypto, plus de crypto-monnaies passeront par le processus d’inscription et seront exposées aux commerçants japonais de crypto. Cela entraînera probablement une nouvelle vague d’adoption de la cryptomonnaie dans l’économie japonaise. Kishida est favorable à la taxation des transactions Bitcoin au Japon.

Le Japon prévoit de rendre son économie lucrative pour les commerçants de crypto afin que la part du lion du commerce de crypto ne soit pas emportée par Binance et les échanges d’actifs numériques étrangers rivaux.

Depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Kishida, les commerçants de crypto ont vu un grand nombre de développements dans l’écosystème. De nombreux commerçants de crypto sont actuellement confrontés à un taux d’imposition de crypto allant jusqu’à 55% au Japon. En août 2022, deux des principaux groupes japonais de défense de la cryptomonnaie, la Japan Crypto-Asset Business Association et la Japan Crypto-Asset Exchange Association, ont appelé à une taxe distincte de 20 % sur les revenus de la cryptomonnaie pour les investisseurs individuels.