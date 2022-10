Polkadot bat Ethereum, Solana et Bitcoin en termes d’activité de développement | Cryptomonnaie

Polkadot a battu Near, Ethereum, Solana, Avalanche et Bitcoin avec l’activité de développement la plus élevée selon Santiment.

Polkadot a reconnu plus de 500 contributions chaque jour en septembre 2022, un record absolu pour le protocole multichaîne.

Les analystes pensent que Polkadot est en phase de consolidation avec une perspective baissière sur le prix DOT.

La blockchain Polkadot a reconnu plus de 500 contributions par jour en septembre 2022. D’après les données du référentiel de programmation GitHub, l’activité de développement de Polkadot a dépassé celle de Near, Ethereum, Solana et Avalanche.

L’activité de développement sur Polkadot monte en flèche, laissant derrière lui Bitcoin et les altcoins

Polkadot a connu un pic dans son activité de développement, laissant derrière lui les crypto-monnaies comme le Bitcoin et les altcoins. Le concurrent d’Ethereum a reconnu plus de 500 contributions en une journée tout au long du mois de septembre. Il s’agit d’un record historique pour le protocole multichaîne.

La norme d’interopérabilité de consensus croisé XCM de Polkadot a noté qu’un record de 26 258 messages ont été échangés entre les parachains. Au total, 14 930 contributions de développeurs ont été enregistrées sur le Github de Polkadot en août 2022.

Les développeurs ont révélé que 66 blockchains vivent dans l’écosystème Polkadot et le réseau de démarrage de parachain Kusama. Les parachains sont des blockchains individuelles de couche 1 qui fonctionnent en parallèle sur Polkadot et elles ont d’abord été testées sur le réseau Kusama. Il existe plus de 135 canaux de messagerie et, ensemble, les deux trésoreries ont versé cumulativement 9,6 millions de DOT et 346 700 KSM pour financer les propositions de dépenses dans l’écosystème.

En dehors d’Ethereum, Polkadot est le projet avec les plus grands développeurs de son écosystème. La blockchain DOT a 3 fois plus de commits hebdomadaires (ajouts ou améliorations au code existant) que le deuxième plus grand écosystème.

Ethereum, Polkadot et Cosmos ont des développeurs actifs

Les analystes sont baissiers sur Polkadot

CryptoGodJohn, analyste crypto et trader, a partagé son plan à long terme avec ses 415 700 abonnés. John soutient que tant que le prix Polkadot est dans une tendance baissière, l’actif pourrait baisser en dessous de 4,30 $.

John s’attend à ce que le prix de Polkadot baisse à 4 $ et recommande d’accumuler dans cette zone pour vendre au-dessus de 50 $ à long terme.

Tableau des prix DOT-USDT