L’action des prix de Cardano faisant une nouvelle année au plus bas est un danger clair et présent | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano chute de plus de 2% alors que la session américaine commence.

Le prix ADA voit les marchés se renverser à mesure que la force du dollar revient et que le Royaume-Uni est en retrait.

Les traders s’inquiètent de savoir quoi faire ensuite, car les banques centrales n’ont nulle part fini de resserrer les conditions financières.

L’action des prix de Cardano est le canari dans la mine de charbon, avec une baisse globale de plus de 5% cette semaine après que les espoirs d’un revirement se sont rapidement estompés. La reprise précoce a été menée par de solides bénéfices aux États-Unis provenant principalement des banques, mais la publication de l’inflation au Royaume-Uni ce matin, qui indiquait un nouveau record, a annulé les premiers gains. Les troubles politiques ne s’atténuant pas au Royaume-Uni, l’économie semble être au bord de l’effondrement car chaque mouvement ne fait qu’empirer les choses et Truss est dans les cordes après seulement quelques semaines en tant que Premier ministre.

Le prix ADA voit les commerçants se concentrer sur le Royaume-Uni alors que les retombées se profilent

L’action des prix de Cardano doit amener les commerçants à se demander pourquoi il est si important de suivre les développements au Royaume-Uni. La raison est très simple : les marchés mondiaux sont toujours sous pression par l’inflation, et les banques centrales essaient de faire tout ce qu’elles peuvent pour la maîtriser. L’économie la plus importante et la plus sensible à cette situation est le Royaume-Uni, où les turbulences actuelles servent de guide aux États-Unis et à l’Europe. Si l’économie britannique s’effondre et connaît une grave récession, il sera inévitable que les États-Unis et la zone euro en évitent une.

L’action des prix ADA a donc subi une correction. Attendez-vous à voir le prix ADA atteindre de nouveaux plus bas et recherchez le prochain niveau de support. Environ 0,3240 $ semble plausible – le niveau atteint le 17 janvier 2021. Avec le recul, d’autres creux et un nouveau plus bas de deux ans sont également à gagner.

Graphique journalier ADA/USD

Alternativement, un revirement rapide pourrait être entraîné par un autre solide lot de bénéfices du marché boursier. Certes, comme de nombreuses actions technologiques devraient enregistrer des bénéfices dans les jours et les semaines à venir, cela pourrait pousser le Nasdaq à la hausse, ce qui est fortement corrélé aux crypto-monnaies. Dans un tel scénario, attendez-vous à ce que des vents contraires se manifestent et fassent monter le prix de l’ADA vers 0,39 $, avec une éventuelle cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, ouvrant la porte vers 0,44 $.