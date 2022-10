Ethereum Classic tient bon pour l’instant alors que les vents contraires des marchés s’accélèrent à nouveau | Cryptomonnaie

L’action des prix Ethereum Classic glisse de plus de 1% au début des échanges ASIA PAC.

L’action des prix ETC devrait casser en dessous du plus bas de la semaine existante, transformant la performance hebdomadaire en une performance négative.

Attendez-vous à voir un possible glissement à la baisse vers 20 $.

L’action des prix d’Ethereum Classic (ETC) revient au prix d’ouverture de lundi à 23,11 $ et passe même en dessous de 2 cents. Cela rend la performance de la semaine négative car les traders tiennent compte du contexte économique actuel. Après des bénéfices surprenants et optimistes, la réalité revient alors que les marchés se préparent pour la réunion de la BCE de la semaine prochaine.

L’action sur les prix de l’ETC se recalibre sur le dos de l’inflation au Royaume-Uni et de la BCE

L’action des prix d’Ethereum Classic est devenue rouge cette semaine après que les marchés se sont ralliés derrière des bénéfices étonnamment positifs. Les investisseurs et les commerçants étaient nerveux quant au risque que les bénéfices commencent à baisser, à décevoir et à retenir certaines révisions à la baisse et les perspectives négatives de plusieurs entités. Au lieu de cela, il semble que les bénéfices ne se fissurent pas encore, car plusieurs actions surperforment. Cela crée une vague de soulagement et commence à voir les commerçants mettre de l’argent au travail en prenant des actions longues et – via une version allégée – des crypto-monnaies longues.

Le prix ETC, cependant, voit le sentiment se détériorer après que les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni aient révélé que l’inflation est toujours élevée et même en hausse. Cela a stressé les traders avant la réunion de la BCE la semaine prochaine. La BoE et la BCE ont toutes deux le problème qu’elles ne peuvent pas augmenter de manière trop agressive car cela déclencherait une récession massive et une vague de faillites dans les petites et moyennes entreprises, mais en même temps doivent préserver le budget disponible des ménages des familles comme l’inflation risque de manger tout cela. Le prix ETC voit donc un dénouement de ces positions longues à partir de lundi et pourrait voir un fondu continu vers vendredi, avec une action des prix qui devrait glisser en dessous du S1 mensuel et atteindre 20 $.

ETC/USD Graphique journalier

Pour l’instant, la décoloration semble assez contenue et le bénéfice hebdomadaire pourrait encore être économisé s’il ne s’agissait que d’un petit pas en arrière. Une fois que la session américaine débutera plus tard dans la soirée, au cas où de solides bénéfices seraient à nouveau publiés, attendez-vous à voir les traders reprendre ou ajouter à leurs positions longues existantes. Cela indiquerait que l’action sur les prix ETC a de la place pour grimper plus haut et pourrait toucher 26 $ d’ici la fin de cette semaine.