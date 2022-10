Bitcoin coincé dans une ornière alors qu’une enquête BofA révèle que le «dollar long» est le commerce le plus favorisé | Cryptomonnaie

Le bitcoin (BTC) était supposément dû pour un rallye de reprise au cours du mois saisonnier haussier d’octobre. Jusqu’à présent, cependant, le rebond est resté insaisissable, car les investisseurs sophistiqués continuent de placer de l’argent dans le dollar américain (USD).

L’enquête mondiale sur les gestionnaires de fonds de Bank of America (BofA) publiée mardi a révélé que le « dollar long » – prenant une exposition haussière au billet vert – était le commerce préféré pour octobre, avec 64% des répondants l’appelant le pari le plus encombré. Le géant de la banque d’investissement a interrogé 371 gestionnaires de fonds supervisant 1,1 billion de dollars d’actifs au cours de la semaine terminée le 13 juillet.

Le billet vert a toujours été l’actif le plus recherché depuis juillet, grâce aux efforts continus de la Réserve fédérale (Fed) pour contrôler l’inflation avec des hausses de taux d’intérêt inhabituellement importantes qui ont relevé le taux d’intérêt de référence de 300 points de base en six mois. Le resserrement de la Fed a ébranlé les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies, et a fait grimper le dollar.

Les transactions surpeuplées sont souvent associées à des bulles et marquent des sommets de prix majeurs. Par exemple, « le long bitcoin et les » actions technologiques longues « étaient les transactions les plus recherchées l’année dernière. Le bitcoin a culminé à 69 000 $ en novembre 2021 et a chuté de plus de 70% depuis lors. L’indice Nasdaq de Wall Street, très technologique, a chuté de 31% cette année.

Par conséquent, certains observateurs s’attendent à ce que le dollar soit sous pression dans les mois à venir. Un recul notable du billet vert, le cas échéant, serait de bon augure pour les actifs à risque.

« Nous avons besoin que le dollar s’inverse. Cela se produit fin janvier », a déclaré le commerçant et analyste de crypto Alex Kruger dans un fil de tweet tôt mercredi, notant le statut surpeuplé du dollar long.

Selon Kruger, le cycle de hausse des taux de la Fed pourrait se terminer en février, ouvrant la voie aux marchés pour vendre ou vendre le dollar.

Cependant, selon le fournisseur de services de cryptomonnaie, le responsable de la recherche et de la stratégie de Matrixport, Markus Thielen, les chances pourraient rester contre les baisses du dollar.

« Il est difficile d’être baissier en USD. L’économie américaine est celle qui est en plein essor et qui est autosuffisante en « énergie » et exportatrice nette d’énergie. Cela, couplé à la délocalisation de l’industrie manufacturière précédemment externalisée, entraîne ce grand boum », a déclaré Thielen à CoinDesk.

La force économique relative et la suffisance énergétique des États-Unis pourraient continuer à alimenter la demande de dollar même après que la Fed aura cessé d’augmenter les taux. Par ailleurs, les tendances saisonnières indiquent que le premier trimestre est généralement positif pour le dollar.

Le dollar a tendance à bien se comporter au premier trimestre, selon les données passées. (Horloge des actions) (Horloge des actions)

Les données provenant d’Equity Clock montrent que le début de l’année jusqu’au début mars est une bonne période pour le dollar. La devise culmine souvent dans la seconde moitié du mois de mars et atteint son plus bas début mai.

Par coïncidence, les précédents marchés haussiers du bitcoin ont culminé en décembre, ouvrant la voie à une chute des prix au premier trimestre. Et tandis que le marché baissier de 2018 s’est essoufflé au cours du dernier mois de cette année-là, les haussiers sont restés sur la clôture au cours des trois premiers mois de 2019 – une période saisonnièrement haussière pour le dollar.

Reste à voir comment les choses se déroulent. Au moment d’écrire ces lignes, le bitcoin s’échangeait à près de 19 250 $.