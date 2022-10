Trois raisons pour lesquelles le jeton QNT de Quant Network a peut-être dépassé les gains de 450 % depuis juin | Cryptomonnaie

Le prix de Quant Network (QNT) envisage un net retournement après un impressionnant rallye de 450 % au cours des quatre derniers mois.

Les perspectives à la baisse de QNT s’inspirent d’une multitude d’indicateurs techniques et en chaîne, suggérant tous que les investisseurs qui ont soutenu sa hausse des prix ont probablement atteint le point d’épuisement.

Tableau des prix quotidiens QNT / USD. Source : TradingView

Voici trois raisons pour lesquelles cela pourrait se produire.

Les adresses actives quotidiennes de Quant baissent

Fait intéressant, la période de tendance haussière massive de QNT a coïncidé avec des hausses similaires de son nombre d’adresses actives quotidiennes (DAA). Cette métrique représente le nombre d’adresses uniques actives sur le réseau en tant qu’expéditeur ou destinataire.

Au 17 octobre, le DAA du Quant Network a atteint un niveau record de 10 949, contre environ 5 850 il y a quatre mois, selon les données de Santiment. Sa recrudescence lors de la tendance haussière des prix du QNT montre que les commerçants étaient des acheteurs nets.

Cependant, les lectures du DAA ont fortement chuté au cours des deux derniers jours, atteignant près de 6 800 le 19 octobre. Simultanément, le prix de QNT a chuté de 25,5 % à 171 $ au cours de la même période, ce qui suggère que de nombreux commerçants ont sécurisé leurs bénéfices.

Le prix de Quant Networks par rapport aux adresses actives quotidiennes. Source : Santiment

Objectif de baisse du prix QNT

La prise de bénéfices sur le marché Quant Network intervient alors que son indice de force relative (RSI) quotidien a dépassé 70 le 17 octobre, laissant entendre que l’actif est suracheté.

Cependant, un RSI suracheté n’indique pas nécessairement un fort retournement baissier. Au lieu de cela, cela montre que le prix a augmenté trop rapidement et, par conséquent, une correction devient de plus en plus probable avant que la tendance haussière ne puisse reprendre.

Le RSI quotidien de QNT a été corrigé à 65 le 17 octobre. Simultanément, le prix du jeton a chuté vers 185 $, coïncidant avec sa ligne de 0,236 Fib du graphique de retracement de Fibonacci illustré dans le graphique ci-dessous.

Tableau des prix quotidiens QNT / USD. Source : TradingView

Le niveau de 185 $ a joué un rôle déterminant en août 2021. Mais, compte tenu du sentiment de prise de bénéfices existant, le niveau pourrait ne pas tenir longtemps, ce qui pourrait entraîner une baisse prolongée vers la fourchette de support de 137 $ à 150 $.

La zone se situe entre les lignes 0,382 et 0,5 Fib de QNT et coïncide par ailleurs avec sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA sur 50 jours ; la vague rouge dans le graphique ci-dessus), créant une forte confluence de support. Par conséquent, une cassure en dessous de 185 $ pourrait amener QNT à viser 137 $, une baisse de 25 %, comme cible ultime de baisse d’ici la fin du mois.

Les baleines QNT diminuent

La période de hausse des prix de 450 % de Quant Network a fortement coïncidé avec l’augmentation du nombre d’adresses détenant entre 100 et 1 000 jetons QNT, surnommés « baleines » par Santiment.

Cependant, le nombre de baleines a commencé à baisser le 16 octobre, un jour avant que le prix de QNT et le DAA n’atteignent leur maximum. Pendant ce temps, les adresses détenant entre 1 000 et 10 000 jetons QNT ont également chuté, ce qui suggère que la chute de la cohorte de 100 à 1 000 QNT était due à la distribution des jetons, et non à l’accumulation.

Adresses Quant Network contenant 100 à 1 000 jetons QNT et 1 000 à 10 000 jetons QNT. Source : Santiment

En d’autres termes, les baleines QNT ont commencé à vendre leurs avoirs près du sommet potentiel du prix du jeton, ce qui laisse entrevoir la possibilité que le déclin se poursuive vers les objectifs techniques, comme mentionné ci-dessus.