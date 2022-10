Bitcoin comme ressort étroitement comprimé | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin est de retour à 19,3K$, ce qui a été le cas pendant sept des huit derniers matins. Les tentatives de construction à la hausse se sont à nouveau heurtées à une augmentation des ventes. Un appartement parfait d’un mois nous a conduit à voir le taux perdre 1,5 % en 24 heures, ajouter 0,8 % en 7 jours et 2,4 % en 30 jours. Ethereum se négocie près de 1300 $, perdant 2,4 % en 24 heures, mais est en hausse de 0,65 % en 7 jours.

Cela semblait impossible, mais Bitcoin a trouvé de la place pour se déplacer plus loin dans le coin du triangle, s’éloignant de sa limite supérieure, et la moyenne mobile sur 50 jours agit maintenant comme une résistance. Tout cela suggère que le monde financier attend d’autres signaux clairs, prêt pour un mouvement fort dans les deux sens.

Cela dit, nous continuons d’être enclins à croire que la sortie de cette accalmie se fera à la hausse plutôt qu’à la baisse – la baisse a été trop longue et trop de négativité est déjà ancrée dans les prix.

Dans le même temps, le célèbre blogueur crypto Ton Weiss a déclaré que Bitcoin pourrait chuter à 11 000 dollars avant de remonter. Selon lui, BTC forme un triangle descendant, comme le triangle de 2018, lorsque le taux de change de la première crypto-monnaie a presque diminué de moitié. Selon une autre option, BTC continuera à se consolider dans une fourchette latérale jusqu’à la fin de l’année.

Contexte de l’actualité

La baisse de la volatilité implicite et réalisée vers des creux historiques est de bon augure pour une flambée de la volatilité prochainement, a averti Glassnode.

Bitcoin a été répertorié dans la dernière édition du Guinness World Records (« Guinness World Records 2023 ») comme la plus ancienne crypto-monnaie, la première crypto-monnaie décentralisée et la crypto-monnaie la plus chère.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré que les validateurs de réseau devraient être tolérants et ne pas censurer les transactions qui ne correspondent pas à leurs convictions.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a signalé que la fraude à la crypto-monnaie est arrivée en tête des plaintes d’investisseurs lésés.

Enfin, Interpol a mis en place une unité dédiée à la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. L’équipe, basée à Singapour, assistera les forces de l’ordre de différents pays dans les enquêtes liées aux actifs numériques.