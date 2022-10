Trois raisons pour lesquelles le prix Ethereum pourrait être sur le point de se libérer | Cryptomonnaie

Au cours des derniers mois, Ethereum a subi de nombreux changements de prix et a attiré énormément d’attention de la part des investisseurs, en particulier depuis la mise en place de la fusion. Certains experts pensent que cela pourrait l’amener à dépasser à nouveau les 4 000 $ en 2022 !

Dans cet article, nous expliquerons les raisons pour lesquelles le prix d’Ethereum pourrait bientôt se libérer, mais nous mentionnerons également les deux projets les plus populaires en ce moment qui attirent beaucoup l’attention des investisseurs – IMPT et TAMA.

3 raisons pour lesquelles le prix de l’ETH pourrait exploser

Ethereum est une crypto-monnaie populaire avec un volume de transactions de 9 milliards de dollars chaque jour. Il est souvent utilisé pour effectuer des transactions, grandes et petites, qui améliorent la vie des gens partout dans le monde grâce à des contrats intelligents. Des milliers d’investisseurs dans le monde sont fidèles à Ethereum, et il y en a beaucoup d’autres qui aimeraient investir mais ne savent pas ce qui se passera à l’avenir avec lui, alors voici les raisons pour lesquelles il a un bel avenir devant lui !

1. L’écosystème d’Ethereum est très fonctionnel

Ethereum est la première blockchain fonctionnelle au monde, permettant de créer des contrats intelligents au-dessus de son réseau. L’exécution du contrat intelligent se produit automatiquement lorsque deux parties non liées remplissent certaines conditions dans une transaction et élimine tout besoin d’intermédiaires comme les banques ou d’autres autorités qui rempliraient généralement ces fonctions. La machine virtuelle Ethereum exécute ces programmes de contrat intelligents, ce qui rend le processus fluide et sans problèmes.

La blockchain Ethereum a attiré beaucoup d’attention de la part des développeurs et des ingénieurs car elle a été créée dans le seul but de permettre la création d’applications, de jetons et d’exécuter de nombreuses autres actions. Cela indique qu’au lieu de se concentrer uniquement sur l’évolutivité, ils travaillent également dur pour améliorer les fonctionnalités comme les langages de programmation ou les applications décentralisées (DApps).

2. Il y aura des améliorations

La fusion Ethereum constitue une révolution dans le monde de la cryptomonnaie. Avec cela, tous les utilisateurs peuvent désormais profiter de la sécurité et de la stabilité ainsi que d’une évolutivité accrue grâce également à son mécanisme de consensus innovant. Ethereum est désormais plus économe en énergie que jamais grâce au passage à la preuve de participation. Cela indique qu’il pourra économiser 99% sur sa consommation d’énergie, ce qui pourrait éventuellement conduire à la possibilité que l’UE interdise les protocoles utilisant le PoW (preuve de travail).

De plus, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres changements se produisent sur toute la ligne. La fusion n’est qu’une des nombreuses étapes auxquelles nous pouvons nous attendre dans le développement de l’écosystème Ethereum. Il est déjà annoncé que les chaînes de fragments seront disponibles dans un proche avenir. Le sharding est un système de division de l’ensemble du réseau Ethereum et de création de nombreux fragments, chacun contenant son propre état indépendant. Cela indique qu’au lieu d’utiliser une blockchain principale, il y aura plusieurs blockchains avec différents ensembles de contrats intelligents entièrement nouveaux pour les utilisateurs, ce qui attirera certainement de nombreux nouveaux investisseurs et aura un impact sur son prix à l’avenir.

3. La domination NFT d’Ethereum est évidente

Avec la domination d’Ethereum dans le secteur NFT à 90%, il n’est pas surprenant que de nombreux développeurs se tournent vers cette crypto polyvalente pour leurs nouveaux projets. Lorsque nous transformons les pourcentages en chiffre d’argent – il s’agit de 645 millions de dollars sur l’ensemble du volume des transactions NFT pour le troisième trimestre de 2023. Selon Jonathan Merry, PDG de CryptoMonday, Ethereum s’est imposé comme la blockchain incontournable pour les développeurs à la recherche pour y construire des applications décentralisées (Dapp). La raison pour laquelle tant de gens investissent dans cette technologie est qu’ils voient sa capacité et son potentiel, c’est pourquoi malgré les baisses de prix occasionnelles, de nombreux investisseurs n’ont toujours aucun doute sur Ethereum.

Tous ces facteurs peuvent entraîner une hausse des prix dans les mois à venir, ce qui fera certainement le bonheur de nombreux investisseurs. Le prix de l’ETH aujourd’hui est de 1 327,69 $, et il y a eu une augmentation de prix de 0,82 % au cours des dernières 24 heures. Il nous reste à voir comment le prix évoluera dans les mois à venir. En attendant, de nombreux investisseurs choisissent d’investir dans les deux projets les plus puissants du marché à l’heure actuelle – IMPT et TAMA.

La prévente IMPT se poursuit avec beaucoup de succès

Le changement climatique étant l’un des problèmes les plus urgents auxquels l’humanité est actuellement confrontée, il n’est pas étonnant que les crypto-monnaies vertes deviennent de plus en plus populaires. L’une de ces crypto-monnaies est IMPT qui utilise la technologie blockchain afin d’aider les gens à réduire leur empreinte carbone grâce à la plateforme IMPT ! Avec des approches innovantes en matière de durabilité reconnues dans le monde entier par des experts du monde entier, la prévente IMPT est extrêmement populaire. Depuis le 3 octobre, date à laquelle la prévente a commencé, 5,5 millions de dollars ont déjà été levés, ce qui montre à quel point ce projet a du potentiel.

Tamadoge attire chaque jour de nouveaux investisseurs

Tamadoge est une crypto-monnaie innovante qui aide les investisseurs à s’amuser tout en gagnant de l’argent. C’est l’une des pièces les plus populaires de cette année avec son statut écologique, sa prévente réussie (qui a permis de récolter 19 millions de dollars) et sa cotation à la bourse OKX. Avec les listes MEXC et LBank, il ne fait aucun doute que la popularité de Tamadoge est en augmentation.

Avec la collection NFT qui sortira bientôt et les jeux Arcade qui seront également disponibles, il y a beaucoup à attendre. Les joueurs auront la chance de frapper leurs animaux de compagnie et de s’occuper d’eux jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour la bataille. Avec de nombreuses fonctionnalités, il n’est pas étonnant que sa popularité ne faiblisse pas de sitôt.

Conclusion

Cela n’a pas été facile pour les investisseurs en crypto au cours des derniers mois en raison des nombreux changements que nous avons pu voir et de la volatilité dont nous avons été témoins. Le prix d’Ethereum a chuté et grimpé à plusieurs reprises, mais il continue d’attirer l’attention des investisseurs en raison de la fonctionnalité de son écosystème et des changements auxquels nous pouvons nous attendre à l’avenir. Pour les investisseurs qui ne sont pas si impatients d’attendre que le prix de l’ETH augmente, il y a IMPT et TAMA qui sécurisent leur position sur le marché extrêmement rapidement !

