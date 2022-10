Jack Dorsey dévoile un réseau social décentralisé avec un choix d’algorithmes et des comptes portables | Cryptomonnaie

L’application tant attendue « Bluesky Social » accepte maintenant les utilisateurs pour la version bêta privée et dit qu’elle « se lancera bientôt »

Le co-fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a levé le rideau sur la dernière itération de son protocole social et une nouvelle application Bluesky Social – dans le cadre de sa réponse décentralisée à Twitter.

L’annonce du 18 octobre intervient près de trois ans après l’annonce de l’initiative par Dorsey en décembre 2019, dans le but que les utilisateurs des médias sociaux aient le contrôle de leurs données et puissent les déplacer d’une plateforme à l’autre sans autorisation.

Le nouveau protocole a été renommé de « ADX » en « Authenticated Transfer Protocol » – ou AT Protocol – et est décrit comme un « protocole pour les applications sociales distribuées à grande échelle » qui permettra la portabilité des comptes, le choix algorithmique, l’interopérabilité et les performances.

Dans le cadre du protocole, l’identité de l’utilisateur sera gérée par des noms de domaine dans le protocole AT, tels que @alice.com. Celles-ci seraient ensuite mappées sur des URL cryptomonnaies qui sécuriseront le compte des utilisateurs et ses données.

Ces données peuvent également être transférées d’un fournisseur à un autre « sans perdre aucune de vos données ou de votre graphe social ».

Les autres caractéristiques du protocole incluent l’interopérabilité et l’amélioration des performances, ainsi que le « choix algorithmique » – donnant aux utilisateurs l’accès à « un marché ouvert d’algorithmes », de la même manière que les utilisateurs interagissant avec les moteurs de recherche Web sont libres de sélectionner leurs indexeurs.

Bluesky a expliqué que cela indique que les utilisateurs auront plus de contrôle sur ce qu’ils voient et qui ils atteignent sur les plateformes de médias sociaux en utilisant le protocole, plutôt que cet aspect soit contrôlé et manipulé par une seule société cherchant à s’engager.

Bluesky a précédemment décrit son modèle de modération de contenu comme se produisant dans « plusieurs couches du système, y compris dans les algorithmes d’agrégation, les seuils basés sur la réputation et le choix de l’utilisateur final ».

Aucune entreprise ne peut décider de ce qui est publié ; à la place, il y a un marché d’entreprises qui décident quoi apporter à leur public.

Répondant à la question d’un utilisateur sur Twitter, Dorsey a également confirmé qu’un utilisateur pouvait choisir « aucun algorithme ».

Cependant, on ne sait pas grand-chose de la nouvelle application sociale – nommée Bluesky Social – à part qu’elle sera « prochainement lancée » et permet actuellement aux utilisateurs de rejoindre une liste d’attente privée pour tester la version bêta avant de l’ouvrir au grand public.

Bluesky a noté qu’il avait atteint une « limite temporaire des inscriptions par e-mail » des utilisateurs s’inscrivant à la version bêta, avant de passer aux fournisseurs de listes de diffusion pour permettre la reprise des inscriptions.

« Nous sommes impatients de partager davantage sur l’application Bluesky au fur et à mesure de son développement », a-t-il déclaré.

La plate-forme sociale décentralisée pourrait être une réponse à la manipulation centralisée des flux, des comptes et des données des médias sociaux, qui a été critiquée par beaucoup comme nuisible à la cohésion sociale.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a précédemment critiqué la répression de Twitter contre la « désinformation », déclarant en avril que sous sa direction potentielle, Twitter devrait être « réticent à supprimer des choses » et à interdire définitivement les comptes, et il s’efforcerait d’encourager la liberté d’expression selon les pays respectifs. lois.