L’IRS étend le langage fiscal américain clé pour inclure les NFT | Cryptomonnaie

Les projets d’instructions récemment publiés pour l’année d’imposition 2022 changent le langage de la «monnaie virtuelle» à des «actifs numériques» plus larges.

L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a pris une décision cette semaine pour clarifier au moins une question pour les investisseurs en crypto : comment les contribuables comptabilisent les jetons non fongibles (NFT).

La division fiscale du département du Trésor a publié un projet mis à jour pour ses instructions 2022 pour les déclarants du formulaire 1040 qui remplace l’ancienne catégorie de «monnaie virtuelle» par un nouveau langage plus large sur les «actifs numériques», y compris une reconnaissance explicite des NFT.

« Les actifs numériques sont toutes les représentations numériques de valeur qui sont enregistrées sur un grand livre distribué sécurisé par cryptomonnaie ou sur toute technologie similaire », selon le projet d’instructions. « Par exemple, les actifs numériques comprennent les jetons non fongibles (NFT) et les monnaies virtuelles, telles que les crypto-monnaies et les stablecoins. »

La section « monnaie virtuelle » de l’année précédente des instructions de déclaration de revenus aux États-Unis était une définition plus étroite d’un jeton numérique « qui fonctionne comme une unité de compte, une réserve de valeur ou un moyen d’échange ». Les instructions fiscales finales n’ont pas encore été publiées, de sorte que la section crypto pourrait encore être modifiée avant qu’elle ne soit officielle.

Les investisseurs en crypto devront calculer et déclarer un revenu imposable « si vous avez cédé un actif numérique en 2022, que vous déteniez en tant qu’immobilisation, par le biais d’une vente, d’un échange, d’un don ou d’un transfert », selon le dernier document.