Sam Bankman-Fried et FTX US sous enquête par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières du Texas | Cryptomonnaie

FTX US et le PDG Samuel Bankman-Fried touchés par l’enquête du Texas State Securities Board.

Le conseil d’administration étudie les comptes d’agriculture de rendement crypto offerts par FTX US.

FTT, le jeton natif pour l’échange FTX, a poursuivi son déclin, en baisse de 57,8 % au cours de l’année écoulée.

Le Texas State Securities Board estime que le programme de rendement cryptomonnaie de FTX est un contrat d’investissement et devrait être réglementé comme une sécurité. Le prix FTT a chuté en réponse à l’annonce d’une enquête contre le PDG de FTX et la bourse.

FTX US offre-t-il des titres non enregistrés, le régulateur du Texas intervient

Le Texas State Securities Board afirme que le programme de rendement de la bourse FTX US est l’offre de titres non enregistrés sous la forme de comptes à rendement aux résidents des États-Unis. Joseph Jason Rotunda, directeur de l’application au Texas State Securities Board, estime que le programme de rendement de FTX doit être réglementé en tant que sécurité.

Le test Howey est utilisé pour déterminer ce qui est considéré comme un « contrat d’investissement » et serait donc assujetti aux lois américaines sur les valeurs mobilières. En appliquant le test de Howey, les investissements sont qualifiés de titres s’il existe une attente de bénéfices de la part de la direction.

Les régulateurs des valeurs mobilières des États ont poursuivi des entreprises qui proposent des produits agricoles à rendement crypto, comme ceux proposés par la bourse FTX et Voyager. Lors de la vente de titres non enregistrés, les vendeurs ne divulguent généralement pas les risques associés aux investisseurs. Dans de tels cas, les produits s’avèrent être frauduleux et c’est une cause majeure de préoccupation.

Rotunda pense que les régulateurs des valeurs mobilières n’auraient pas dû autoriser FTX à acheter les actifs de Voyager tant qu’ils n’auraient pas pu déterminer leur conformité à la loi. On ne sait toujours pas si FTX-US ou Bankman-Fried ont violé les lois sur les valeurs mobilières et l’enquête est en cours. Aucune accusation formelle n’a encore été déposée contre le géant.

Le jeton FTT natif de l’échange FTX a connu une baisse de son prix. Le prix FTT a chuté de 4% au cours des 30 derniers jours. Au moment de mettre sous presse, le jeton FTT se négocie à 23,66 $ et il a enregistré des pertes de 4,5 % au cours des quatorze derniers jours. Il y a eu des ventes de panique en réponse aux nouvelles de l’enquête sur l’échange FTX et Samuel Bankman-Fried.