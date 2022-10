Le prix XRP vise la douleur alors que les traders ciblent 0,40 $ et moins | Cryptomonnaie

Le prix XRP démontre une action des prix en escalier vers la baisse.

Le prix Ripple a dépassé les niveaux de survente sur l’indice de force relative.

L’invalidation de la thèse baissière peut se produire si les traders reconquièrent 0,50 $.

Le prix XRP montre une puissante tendance à la baisse en développement. Des niveaux clés ont été établis.

Le prix du XRP chute fortement

Le prix XRP de Ripple prend de l’ampleur à la baisse alors que les baissiers ont perdu le support du niveau de 0,47 $. Le 17 octobre, l’indice de force relative (RSI) a dépassé le territoire de survente sur le graphique de 30 minutes alors que le jeton de remise numérique affiche une évolution des prix en escalier vers la baisse. Si les conditions du marché sont aussi véritablement baissières qu’elles le paraissent, un balayage des creux d’octobre se produira probablement.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,45 $. L’EMA de 8 jours et le SMA de 21 jours ont catalysé la baisse actuelle le lundi 17 octobre, rejetant le prix XRP du niveau de 0,485 $. Si les conditions du marché persistent, les moyennes mobiles sont susceptibles de produire un croisement de la mort baissier, ce qui causera de sérieux problèmes aux haussiers sur le marché.

Graphique XRP/USDT sur 30 minutes

Un balayage des creux d’octobre à 0,44 $ n’est plus qu’à 3 % de la valeur marchande actuelle. Les investisseurs doivent s’attendre à ce que les creux soient marqués en fonction du RSI et de l’évolution des prix en escalier. Les prochains niveaux clés d’intérêt sont les zones de congestion à 0,40 $ et 0,37 $.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,50 $. Si tel est le cas, un rallye à contre-tendance vers les sommets de septembre à 0,56 $ pourrait se produire, entraînant une augmentation de 22 % par rapport au prix XRP actuel.

