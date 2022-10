L’offre de baleines Bitcoin atteint son plus bas niveau en 3 ans, le prix BTC cherche à retester 18 600 $? | Cryptomonnaie

Les baleines Bitcoin détiennent actuellement l’offre la plus faible depuis juin 2019, tandis que l’offre des détenteurs de petite à moyenne taille a atteint un niveau record.

Contrairement à leur tenue, les adresses des baleines BTC sont actuellement au plus haut depuis février 2021.

Établissant des sommets inférieurs constants, BTC est coincé dans un coin de tendance baissière depuis le crash de juin 2022.

Le bitcoin est consolidé depuis quatre mois, mais lorsque le prix du king coin est observé sur une période plus longue, la situation devient beaucoup plus préoccupante. Par conséquent, une cohorte majeure parmi ses investisseurs présente une tendance qui pourrait laisser présager une tendance beaucoup plus baissière que prévu.

Les baleines Bitcoin descendent d’un cran

Habituellement, les marchés baissiers sont l’occasion d’accumuler des adresses de baleines Bitcoin. Cependant, compte tenu de l’intensité de la baisse actuelle, ces baleines ont décidé de prendre l’autre chemin. Selon les données de Santiment, au cours des derniers mois, la diminution progressive des stocks a conduit l’offre de baleines BTC à son plus bas niveau depuis juin 2019.

Le creux de trois ans indique que les baleines ont peut-être minimisé les pertes en vendant leur approvisionnement en BTC. Une autre raison possible de la diminution de l’offre pourrait être l’augmentation du nombre d’adresses de baleines.

Approvisionnement en baleines Bitcoin

Le manque d’accumulation combiné à une augmentation des détenteurs peut également entraîner une diminution de la domination sur l’offre en circulation de BTC. Comme en témoigne Santiment, les adresses détenant 10 à 100 BTC et 10K à 100K BTC sont au plus haut depuis février 2021.

Adresses de baleine Bitcoin

Étonnamment, cette période a été favorable aux petits et moyens détenteurs, car leur offre a atteint un niveau record. L’anticipation haussière pourrait être l’une des raisons de leur frénésie d’achat, c’est ainsi que ces cohortes détiennent actuellement 15,9 % de l’ensemble de l’offre de BTC. (réf. fourniture de baleine Bitcoin)

Mais rien de tout cela ne serait utile pour les investisseurs Bitcoin si le prix continue de baisser, ce qui est actuellement une possibilité.

Bitcoin cherche-t-il à tester les plus bas ?

Le prix du Bitcoin évolue latéralement depuis un bon moment. Mais compte tenu des fluctuations intrajournalières sur une période de 10 mois, il est évident que Bitcoin tente d’augmenter.

Coincé sous une ligne de tendance baissière, les tentatives de la franchir se sont avérées infructueuses depuis le mois d’août. La formation constante de hauts plus bas montre la conviction d’une reprise, mais en raison de la faiblesse des marchés financiers mondiaux, ces tentatives ont échoué.

Pour le moment, BTC est sur le point de tester la ligne de support critique de 18 600 $. Ce niveau formant un coin de tendance baissière avec la ligne de tendance baissière pourrait fournir un support Bitcoin pour un rebond. Cependant, tomber en dessous pourrait rendre la récupération beaucoup plus difficile pour BTC.

Graphique BTC/USD sur 4 heures