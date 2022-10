L’UE publiera un projet de loi réduisant l’exploitation minière de Bitcoin pour promouvoir la preuve de participation | Cryptomonnaie

L’Union européenne (UE) a depuis longtemps l’extraction de Bitcoin et de la preuve de travail (PoW) dans sa ligne de mire. Poursuivant ses efforts pour assurer la fin des prisonniers de guerre dans les pays européens, l’UE propose un nouveau projet de loi.

Par ailleurs, l’Union prévoit également de se concentrer sur la preuve de participation (PoS). Utilisé par Ethereum et Cardano, le PoS est considéré comme bien supérieur au PoW.

Selon un rapport de Bloomberg mardi, l’UE est sur le point de publier un projet de loi qui permettra à la Commission européenne de travailler avec des partenaires internationaux pour proposer une mesure de classement pour les projets de cryptomonnaie.

Cela servira à encourager l’utilisation de cryptosystèmes plutôt respectueux de l’environnement, en particulier les PoS. La preuve de participation est connue pour consommer beaucoup moins d’énergie que le PoW et a suscité beaucoup d’intérêt depuis qu’Ethereum est passé au PoS.

Par ailleurs, l’UE exhorte également le bloc à cibler et à réduire la consommation d’énergie des mineurs au cours du mois à venir dans le contexte de la guerre en cours avec la Russie et de la crise énergétique à laquelle l’UE est confrontée. Cela réduira idéalement la consommation d’énergie pendant l’hiver car les nations européennes auront beaucoup moins d’électricité à leur disposition.

La loi stupide dit,

« Tout comme leur utilisation a considérablement augmenté, la consommation d’énergie des crypto-monnaies a augmenté. En exploitant l’utilisation des crypto-monnaies et d’autres technologies de blockchain sur les marchés et le commerce de l’énergie, il faut veiller à n’utiliser que les versions les plus économes en énergie de la technologie.