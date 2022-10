Le tir à la corde s’intensifie alors que le prix d’Ethereum Classic se rapproche d’une cassure de 15% | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic présente des signaux d’achat clés avant un mouvement haussier à 27,30 $.

L’ETC doit casser au-dessus de la ligne de tendance supérieure d’un motif en biseau descendant pour confirmer une reprise de 15 %.

Le prix d’Ethereum Classic continuera de lutter pour maintenir une tendance haussière tant que son volume en chaîne continuera de baisser.

Le prix d’Ethereum Classic continue de s’enfoncer plus profondément dans l’abîme, avec des baisses par rapport à son plus récent sommet à 45,66 $ apparemment imparables. Le jeton PoW (preuve de travail) a peut-être perdu son charme, les investisseurs tirant le tapis immédiatement après la fusion Ethereum en septembre.

ETC a anéanti divers domaines de support clés à 35,00 $, 30,00 $ et 25,00 $ dans sa vaine chasse au support solide. Le prix d’Ethereum Classic dépend désormais de la congestion des acheteurs à court terme à 22,00 $ pour valider un modèle de coin en baisse avant un mouvement annoncé à 27,30 $.

Le prix d’Ethereum Classic est-il prêt pour un renversement de tendance ?

Le RSI stochastique sur le graphique journalier révèle que les traders Ethereum Classic sont en train de reprendre le contrôle. Tout d’abord, ils ont défendu le support à 22,00 $ et ont ensuite poussé au-dessus de 23,00 $ dans des conditions de forte survente.

Un biseau descendant est un modèle d’inversion haussière dessiné en reliant les hauts et les bas inférieurs d’un actif à l’aide de lignes de tendance. Au fur et à mesure que la pression de vente diminue jusqu’au sommet de la configuration, le prix a tendance à casser au-dessus du niveau supérieur de résistance. Une forte tendance à la hausse commence à se construire lorsque le prix dépasse le coin.

Graphique journalier ETC/USD

Le prix d’Ethereum Classic sera sur le point de connaître une reprise haussière de 15 % s’il dépasse la résistance de la ligne de tendance supérieure. Les traders qui espèrent des positions longues sur ETC y trouveront un signal d’achat fort.

L’indicateur séquentiel TD a récemment affiché un signal d’achat sur le même graphique journalier. Un chandelier rouge neuf représente l’appel à acheter dans ETC alors qu’il se prépare à un renversement de tendance. Gardez à l’esprit que les ordres d’achat sont recommandés si le bas des sixième et septième bougies est dépassé par celui des huitième et neuvième barres du décompte ; voir le tableau ci-dessous.

Graphique journalier ETC/USD

Ethereum Classic semble fondamentalement faible pour un rallye

La reprise des prix d’Ethereum Classic pourrait être une chimère de l’autre côté de la clôture, compte tenu de la baisse du volume en chaîne. Hormis des pics sporadiques mineurs, le volume de transactions (335 millions) sur la blockchain Ethereum Classic est un maigre reflet des 5,47 milliards de juillet 2022.

Volume en chaîne Ethereum Classic

Une observation attentive de l’impact de cette mesure sur les performances d’ETC montre qu’une baisse aussi prolongée inhibe la croissance des prix. Par conséquent, le prix d’Ethereum Classic peut avoir du mal avec la tendance haussière attendue. Les investisseurs qui espèrent une nouvelle course à 45,66 $ devront peut-être faire preuve de patience alors qu’ETC navigue dans les forces tenaces du marché baissier.