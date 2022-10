L’action des prix d’Algorand chute alors qu’une ligne de tendance plafonne la hausse | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Algorand prend du recul, glisse près de 2% en intrajournalier.

L’action des prix ALGO subit un rejet ferme contre un niveau pivot historique.

Attendez-vous à une poursuite de la poursuite si la ligne de support ne tient pas, S1 pourrait être retesté.

L’action sur les prix d’Algorand (ALGO) subit un rejet ferme contre un niveau pivot historique. Le prix d’ALGO n’a pas été en mesure de profiter des vents favorables que procurent les indices boursiers actuels, le Nasdaq menant la charge avec une hausse de 2,30 %. Pour l’instant, la ligne de tendance favorable à court terme semble se maintenir à près de 0,32 $. Bien que ce niveau expose le point faible des haussiers et puisse voir plus de tests de la part des baissiers, une fois qu’il se cassera, il pourrait déclencher une baisse de 10 %.

Action des prix ALGO suspendue au-dessus de 10% de pertes

Le prix d’Algorand n’a pas été en mesure de réagir à la charge haussière des actions, le Nasdaq menant la charge. Il doit être pénible pour les traders de crypto-monnaie de voir qu’une petite dislocation se produit alors que les actions ont une chance de se redresser alors que les crypto-monnaies sont à la traîne dans leurs performances. Certaines majors, telles que l’action des prix Bitcoin, marquent des points plus élevés, mais les alt-coins ne vont presque nulle part.

L’action des prix ALGO a reçu son rejet ferme contre 0,33 $, ce qui en fait un double sommet avec le plus haut de lundi et remontant au 28 septembre. Si les traders sont déjà aux prises avec ce niveau technique, sont-ils censés franchir un pivot mensuel ou même un déplacement moyen? Attendez-vous à voir la pression s’accumuler sur la ligne de tendance ascendante à court terme, avec une ventilation susceptible de chuter comme le 13 octobre et de tester à nouveau environ 0,29 $ près du S1 mensuel.

ALGO/USD Graphique journalier

Si les indices boursiers se redressent fermement, attendez-vous à voir des vents favorables monter si massivement pour l’action des prix d’ALGO qu’une poussée à la hausse deviendra inévitable. Cela indiquerait que 0,33 $ est compensé et que l’action des prix grimpe à 0,35 $ et atteint le pivot mensuel. Supposons que le redressement actuel du marché soit suffisant pour que l’action des prix d’Algorand saute au-dessus. Dans ce cas, ce qui n’est pas très probable, si un autre événement catalyseur se produisait avec des retombées positives, attendez-vous à voir éventuellement une tentative de casser 0,37 $ à la hausse.