L’action des prix Chainlink glisse tandis que les marchés poursuivent leur rallye | Cryptomonnaie

L’action des prix Chainlink a augmenté de 8% au cours des deux derniers jours de bourse.

Le prix de LINK glisse cependant, car d’importants indicateurs techniques indiquent la fin de son rallye.

Attendez-vous à voir un retour à 7 $ et un moment de « flip-a-coin » pour savoir si le rallye peut être redémarré.

L’action sur les prix de Chainlink (LINK) fait un énorme pas en arrière ce mardi matin alors qu’elle chute de plus de 2% tandis que d’autres classes d’actifs et pairs de crypto-monnaie se rallient. Le repli a déjà été annoncé par un indicateur technique suggérant que les traders pourraient être atténués avec une baisse à suivre. Attendez-vous à voir une autre jambe plus bas pour tester une ligne de tendance, et si le prix LINK tombe en dessous, plus de pertes vers 6,50 $.

Le prix LINK devrait transformer une semaine positive en une semaine négative

L’action des prix Chainlink chute de plus de 2% ce mardi matin alors que tous les indices boursiers progressent. Le fait que Chainlink dévie un peu n’est pas un gros problème, car la moyenne mobile simple sur 55 jours met des bâtons dans les roues de son rallye. Le fondu réduit presque tous les gains encourus à partir de lundi et pourrait prévoir une autre perte pour cette semaine.

Le prix LINK pourrait agir comme un canari dans la mine de charbon alertant les commerçants d’une inquiétude générale. Le véritable test de résistance viendra à la ligne de tendance descendante rouge indiquée sur le graphique ci-dessous. Si l’action des prix tombe en dessous de la ligne de tendance, les baissiers auront deux indicateurs clairs que d’autres baisses sont à venir, et ils voudront, en nombre croissant, faire partie de cette vente. Sur une cassure sous la ligne de tendance descendante rouge, attendez-vous à un mouvement de chute vers 6,50 $ et à partir de là, le prix flirtera avec le creux d’octobre à 6,33 $.

LINK/USD Graphique journalier

Alternativement, dans un scénario plus haussier, si le prix LINK est capable de rebondir et de clôturer au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge avant la fin de la journée de négociation, les haussiers auront la possibilité d’acheter à nouveau et d’augmenter l’action des prix. Cela signifiera probablement que le plus haut d’aujourd’hui à 7,37 $ sera cassé à la hausse et que le prix pourrait atteindre 7,50 $. Après cela, le SMA de 200 jours à 8,50 $ si le rallye se poursuit vers le week-end. Si les bénéfices des actions tout au long de la semaine surprennent à la hausse, d’autres gains pourraient également être à gagner.