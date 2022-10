Alerte aux détenteurs de jetons DeFi : le produit de prêt de Ribbon Finance présente des risques, selon un analyste | Cryptomonnaie

Ribbon Finance, une suite de protocoles DeFi qui prend en charge les traders, présente de sérieux risques selon les analystes.

La plate-forme fournit des prêts sous-garantis à des teneurs de marché comme Wintermute et souffre d’une inefficacité du capital.

Les analystes affirment que si Wintermute fait face à un resserrement du crédit, les prêteurs de détail n’auront aucune chance de récupérer leurs fonds.

Les analystes estiment que le produit de prêt de Ribbon Finance représente un risque sérieux pour les prêteurs de détail. Le prêt de ruban offre des prêts sans garantie aux marqueurs de marché approuvés (MM) et dans des cas comme Wintermute, la plate-forme n’a pas pris note du profil de crédit du MM.

La plateforme de prêt de Ribbon Finance a un problème d’inefficacité du capital

Forecastoor, un crypto-commerçant et analyste pseudonyme, a évalué les plateformes de prêt sans garantie et les risques qu’elles posent aux prêteurs de détail. L’analyste a identifié que Ribbon Finance et Clearpool Fin avaient prêté au teneur de marché Wintermute, mais les taux différaient. Ribbon Finance facture un taux annuel effectif global (APR) de 7 % tandis que Clearpool Fin facture un APR de 11,64 % en fonction du profil de crédit de Wintermute.

Le marketmaker Wintermute a récemment perdu 160 millions de dollars à cause d’un piratage DeFi et a remboursé son prêt TrueFi de 92 millions de dollars un jour avant la date d’échéance. Le teneur de marché populaire a perdu des sommes d’argent considérables à cause des piratages dans l’écosystème DeFi et son profil de crédit est gravement compromis.

Forecastoor fait valoir que dans le cas où Wintermute serait confronté à un resserrement du crédit, le teneur de marché serait fortement incité à emprunter l’intégralité de ses besoins de liquidité au Ribbon Finance Lending Pool (LP). Cela indiquerait essentiellement que tous les prêteurs seraient bloqués et incapables de retirer leurs fonds.

Le produit de prêt de Ribbon Finance n’a pas de durée de prêt prédéfinie – c’est-à-dire un délai de remboursement de la dette – donc tant que le teneur de marché rembourse l’intérêt minimum, il peut éviter le défaut de paiement. Cependant, cela indique également que les prêteurs de détail resteraient bloqués et incapables de retirer leur capital car cela ne pourrait pas être considéré comme un défaut technique.

Les prêteurs de détail n’ont aucune chance même si le sentiment devient baissier et que toutes les liquidités du pool sont retirées. Les retraits sont traités selon le principe du premier arrivé, premier servi et toute liquidité disponible sera donc supprimée par les bots de trading d’arbitrage Ethereum (bots MEV).

Les prêteurs de détail doivent être prudents avec Ribbon Finance

L’analyste recommande donc aux commerçants de détail d’être prudents lorsqu’ils prêtent avec Ribbon Finance et d’être conscients des risques sérieux posés par le produit de prêt de la plateforme.