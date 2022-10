La nouvelle blockchain Aptos dévoile des tokenomics controversés et des plans d’incitation APT | Cryptomonnaie

La blockchain Aptos récemment lancée a publié ce matin un résumé de ses plans de distribution et d’incitation de jetons au milieu de rapports faisant état d’un démarrage plus lent que prévu et de critiques de la communauté concernant le montant de ses jetons APT natifs détenus par des investisseurs privés.

L’offre totale initiale de jetons Aptos (APT) lors du lancement du réseau principal de lundi était de 1 milliard de jetons, dont quelque 510 millions distribués aux membres de la communauté, 190 millions aux principaux développeurs et le reste à la Fondation Aptos et aux investisseurs privés.

La Fondation Aptos détient 410 millions de jetons au total, qui seront libérés au cours des dix prochaines années. Sur ce montant, 125 millions d’APT sont initialement disponibles pour soutenir des projets d’écosystème, des subventions et des initiatives de croissance communautaire non spécifiées, et un plus petit 5 000 000 APT disponible initialement pour soutenir les initiatives de la Fondation Aptos pour la catégorie Fondation.

100 millions de jetons supplémentaires sont détenus par Aptos Labs, une entité centralisée qui développe et maintient la blockchain.

Aptos a déclaré que les jetons détenus par des investisseurs privés et les principaux contributeurs actuels sont soumis à un calendrier de verrouillage de 4 ans à compter du lancement du réseau principal.

L’offre de jetons Aptos doit être libérée au cours des dix prochaines années. (Aptos)

Il existe des récompenses pour les détenteurs qui jalonnent leurs jetons pour contribuer à l’entretien du réseau. « Actuellement, le taux de récompense maximum commence à 7% par an et est évalué à chaque époque », lit-on dans le message.

« Le taux de récompense maximum diminue de 1,5 % par an jusqu’à une limite inférieure de 3,25 % par an », a-t-il ajouté, soulignant que tous les frais de transaction sont actuellement brûlés, mais que cela pourrait changer en fonction des futures décisions de gouvernance prises par la communauté Aptos.

Le sentiment de la communauté envers le plan symbolique est resté largement tiède, la plupart critiquant l’allocation importante pour les développeurs.