Bitcoin achève la consolidation dans un triangle | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a augmenté de 1,4 % au cours des dernières 24 heures, se négociant à 19 550 $ au moment de la rédaction. Les indices boursiers américains avaient augmenté de manière décisive la veille et les contrats à terme sur indices développent leurs gains au début des échanges européens. Un contexte boursier dynamique soutient l’appétit pour les actifs cryptomonnaies, mais les fluctuations globales restent exceptionnellement modérées.

Les fluctuations de Bitcoin depuis juin s’inscrivent dans un triangle avec une ligne de résistance descendante et un support horizontal de 18,8 000 $, et maintenant le prix évolue à l’angle droit de la figure. Typiquement, cette situation est résolue par un pic de volatilité à la sortie de la fourchette. La confirmation de la rupture de la consolidation à long terme doit être recherchée au plus tôt la sortie des sommets précédents à 20,4 K$ ou l’échec sous 18 K$, avec plus de probabilité de la deuxième variante. Cependant, nous notons que la tendance baissière du BTCUSD a duré près d’un an, emportant plus de 70% du prix de pointe et devenant attrayante pour les acheteurs à long terme.

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont légèrement augmenté la semaine dernière après une légère sortie la semaine précédente. Les rentrées de fonds ont totalisé 12 millions de dollars. Les investissements en Bitcoin ont augmenté de 9 millions de dollars et les investissements en Ethereum ont diminué de 4 millions de dollars. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur le bitcoin ont augmenté de 7 millions de dollars. Les investisseurs restent apathiques ; les flux au cours des cinq dernières semaines n’ont pas dépassé 0,05% des actifs sous gestion, a noté CoinShares.

Contexte de l’actualité

Bitcoin a le potentiel de rompre le lien avec les actifs à risque traditionnels. Cela pourrait se produire grâce à la prise de conscience des investisseurs que la plupart des menaces proviennent des gouvernements et des monnaies fiduciaires, selon LookIntoBitcoin. Sur la base des cycles précédents de capitulation des investisseurs, le moment est désormais propice à l’achat stratégique de BTC.

Selon l’enquête mondiale de GlobalData auprès des gestionnaires d’actifs, les investisseurs fortunés souhaitent toujours investir dans les actifs numériques. Et parce que les crypto-monnaies ne représentent que 1,4 % de leurs portefeuilles, ils sont prêts à prendre un maximum de risques.

La banque d’investissement française Société Générale a obtenu l’autorisation des régulateurs locaux pour que sa filiale stocke, achète, vende et échange des crypto-monnaies.

Selon un nouveau rapport Coincub, au troisième trimestre 2022, l’Allemagne est devenue le pays le plus favorable pour gérer une entreprise de cryptomonnaie, grimpant à la première place du classement avec la Suisse, l’Australie, les Émirats arabes unis, suivis de Singapour. Les États-Unis sont passés de la première à la septième place en raison de politiques fiscales défavorables et d’un manque de clarté sur la réglementation de la cryptomonnaie.