Prédiction des prix des crypto-monnaies : Polkadot, Chiliz & Binance Coin — Asian Wrap 18 octobre | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot montre des signes haussiers, mais un nouveau test de 6,85 $ est encore loin

Le prix de Polkadot semble préparer un mouvement haussier d’un point de vue technique, mais les conditions générales du marché ne sont pas mûres. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils effectuent leurs mouvements en se basant uniquement sur des aspects techniques.

Le prix de Polkadot a produit trois sommets inférieurs depuis le 10 août, perdant environ 36 %. Alors que le DOT se négocie à 6,25 $, les aspects techniques semblent s’améliorer un peu. Le premier signe est la cassure au-dessus de la ligne de tendance à la baisse reliant ces plus hauts inférieurs formés depuis le 10 août. De plus, le prix de Polkadot semble également avoir produit un plus bas plus élevé par rapport au plus bas du 21 septembre à 6,12 $.

Prédiction des prix du Chiliz : un milliard de CHZ pourrait inonder le marché après une hausse de 15 %

Le prix du Chiliz semble se reposer après avoir rompu sa consolidation en cours et établi un biais directionnel favorisant les haussiers. À l’avenir, les investisseurs doivent se préparer à un repli qui sera l’occasion de s’accumuler avant une autre montée en flèche.

Le prix du Chiliz a chuté à 0,160 $ ​​le 13 octobre en raison de l’impression de l’indice des prix à la consommation. Cette volatilité s’est poursuivie de l’autre côté lorsque les haussiers ont pris le relais après le bref passage des baissiers, entraînant un sommet local à 0,194 $.

Prédiction du prix des pièces Binance : le prix du BNB peut également augmenter de 300 $ et plus

Le prix de Binance Coin montre des raisons de croire en une autre vague ciblant 300 $ et même 330 $.

Le prix de Binance Coin montre un potentiel pour un autre mouvement vers le nord. Les traders ont dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours après une baisse de 3 % au cours du week-end. De plus, l’indice de force relative a trouvé un support dans le territoire idéal des acheteurs après avoir établi un marteau haussier avec un volume élevé le jeudi 13 octobre.