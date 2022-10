Le prix de Polkadot montre des signes haussiers, mais un nouveau test de 6,85 $ est encore loin | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot a rompu sa tendance à la baisse en déclenchant une cassure au-dessus de la ligne de tendance à la baisse.

Une divergence haussière suggère une nouvelle reprise qui pourrait pousser le DOT à retester le niveau de résistance immédiat à 6,85 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 6,00 $ pourrait empêcher un scénario haussier de se produire.

Le prix de Polkadot semble préparer un mouvement haussier d’un point de vue technique, mais les conditions générales du marché ne sont pas mûres. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils effectuent leurs mouvements en se basant uniquement sur des aspects techniques.

Le prix de Polkadot s’accélère

Le prix de Polkadot a produit trois sommets inférieurs depuis le 10 août, perdant environ 36 %. Alors que le DOT se négocie à 6,25 $, les aspects techniques semblent s’améliorer un peu.

Le premier signe est la cassure au-dessus de la ligne de tendance à la baisse reliant ces plus hauts inférieurs formés depuis le 10 août. De plus, le prix de Polkadot semble également avoir produit un plus bas plus élevé par rapport au plus bas du 21 septembre à 6,12 $.

Au cours de cette même période, l’indice de force relative (RSI) a établi des plus bas plus élevés, indiquant une divergence entre le prix et l’indicateur. Étant donné que l’élan augmente, cette formation est appelée « divergence haussière ».

Ledit schéma se traduit par un mouvement haussier pour l’actif sous-jacent. Par conséquent, les détails techniques du prix Polkadot suggèrent un rallye à venir. Le niveau de résistance immédiat à 6,85 $ est le meilleur candidat, mais les investisseurs doivent être prudents car une vente massive du prix du Bitcoin pourrait retarder ce mouvement du DOT.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Polkadot, une ventilation du niveau psychologique de 6,00 $ indiquera le changement de récit en faveur des traders. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le DOT reteste le niveau de support de 5,40 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de Polkadot.