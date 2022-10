La faillite de Three Arrows Capital fait maintenant l’objet d’une enquête de la SEC et de la CFTC alors que ses cofondateurs disparaissent | Cryptomonnaie

L’entreprise fait l’objet d’une enquête pour investisseurs potentiellement trompeurs et non-enregistrement auprès des autorités.

Le liquidateur des entreprises en faillite, Teneo, cherche à délivrer des assignations à comparaître suite à la disparition soudaine de ses cofondateurs.

Teneo a déjà l’autorisation de la haute cour de Singapour pour sonder la société afin de procéder aux liquidations.

Les multiples crashs de cette année, responsables de la chute de la valeur marchande de toutes les crypto-monnaies sous la barre des mille milliards, ont également marqué la fin de nombreuses entreprises liées à la cryptomonnaie. Deux acteurs majeurs de l’industrie ont été touchés au point de faire faillite, mais leurs problèmes ne semblent pas près de se terminer.

3AC prend un autre coup

Selon un rapport de Bloomberg, Three Arrows Capital (3AC) fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Les organismes de réglementation cherchent apparemment à savoir si 3AC violait les règles de conduite des investisseurs.

L’enquête aiderait la SEC et la CFTC à déterminer si les investisseurs ont été induits en erreur au sujet des informations sur le solde et l’enregistrement de la société auprès des autorités. Cependant, il est important de noter que ni la SEC ni la CFTC n’ont confirmé ou annoncé l’enquête.

L’effondrement de l’écosystème Terra a été le déclencheur des pertes de 3AC, qui ont entraîné le non-paiement de ses prêts auprès de Voyager Digital. Cela a conduit à la liquidation de ses actifs et, quelques jours plus tard, Three Arrows Capital a déclaré faillite. Peu de temps après, Voyager a également déposé son bilan, invoquant des conditions de marché terribles.

3AC fait déjà l’objet d’une enquête par des organismes de réglementation à Singapour et est maintenant rejoint par les États-Unis.

Problèmes de liquidation

Suite à la faillite, Teneo a été désignée comme société chargée de liquider les actifs de 3AC. Cependant, Teneo n’a pas réussi à joindre les co-fondateurs de Three Arrows Capital, car ils ont apparemment disparu.

Le liquidateur cherche maintenant l’autorisation de délivrer des assignations à comparaître à ces cofondateurs en dernier recours. Commentant la même chose dans une interview avec Bloomberg, le liquidateur a déclaré :

« Les fondateurs, par l’intermédiaire d’un avocat, ont soutenu que les informations limitées qui nous ont été fournies à ce jour, qui se résument à une liste incomplète d’actifs et à des divulgations sélectives concernant les moyens d’accéder aux actifs numériques par voie électronique, représentent tous les documents en leur possession concernant Three Flèches. »

Cela pourrait entraîner de nouveaux problèmes pour Three Arrows Capital.