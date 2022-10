Dogecoin devrait rester consolidé alors que les baleines DOGE deviennent des détenteurs à long terme | Cryptomonnaie

Dogecoin est bloqué dans un élan latéral depuis près de trois mois maintenant.

Le volume des transactions des baleines DOGE est tombé à moins d’un milliard de dollars depuis janvier, contre une moyenne de 10 à 15 milliards de dollars.

Depuis janvier 2022, la concentration des détenteurs à long terme de DOGE sur le marché a augmenté de plus de 26 %.

Dogecoin est l’une des crypto-monnaies les plus influençables du marché car elle dépend d’indices sociaux pour faire monter son prix. Mais Elon Musk et les indices plus larges du marché n’ont pas eu d’impact positif sur le prix. En conséquence, les baleines DOGE ont décidé de s’asseoir sur leurs exploitations un peu plus longtemps que prévu.

Dogecoin marche sur

Dogecoin marche cependant vers nulle part. Depuis la mi-août de cette année, DOGE suit un élan latéral et va apparemment continuer à le faire. Le retracement de Fibonacci de son sommet local (0,1729 $) aux plus bas récents (0,0491 $) a établi le niveau de 23,6 % à 0,0783 $.

Ce niveau a été testé pour la dernière fois en août, et l’échec à le transformer en support a été suivi par la chute des prix qui a placé DOGE en consolidation. Se négociant à 0,0598 $, le roi des pièces de monnaie a une pression d’achat minimale, l’empêchant de retester le niveau de Fibonacci de 23,6 %.

DOGE/USD – Graphique 1 jour

Tant que l’indice de force relative (RSI) restera en dessous de la ligne neutre, la pression de vente dominera le marché.

Cependant, Dogecoin était autrefois l’un des actifs les plus volatils du marché, la raison en étant ses détenteurs de baleines, qui sont restés silencieux pendant un certain temps.

Les baleines Dogecoin ne font pas d’éclaboussures

Les baleines jouent un rôle important dans le mouvement des prix d’un actif, mais en particulier Dogecoin, celles-ci importent davantage puisqu’elles dominent 48,88% de toute l’offre. Ainsi le mouvement de 66,7 milliards de DOGE est entre leurs mains.

Ce mouvement est faible depuis janvier, lorsque les volumes de transactions sont passés de 10 à 15 milliards de dollars à moins de 1 milliard de dollars en moyenne. Par coïncidence dans la même durée, la domination des HODLers a augmenté.

Volume de transactions des baleines Dogecoin

Également connus sous le nom de détenteurs à long terme, la présence de ces HODLers est passée de 41 % en janvier à 67,8 % ce mois-ci. Cette croissance de 26,8% pourrait être les baleines qui conservent leurs actifs depuis janvier.

Dogecoin HODLers

Cependant, s’ils décident d’être à nouveau actifs et de déplacer ce DOGE, le prix pourrait connaître une tendance à la hausse. Sinon, la baisse du marché finira par l’atteindre et poussera le prix vers son plus bas de 0,0491 $.