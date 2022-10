JUST IN: Mastercard aidera les banques à offrir des services de crypto trading aux clients | Cryptomonnaie

Mastercard, un géant américain de la fintech, a lancé un programme pour permettre aux institutions financières de proposer le crypto trading à leurs clients.

Agissant comme un pont entre la banque et Paxos, une plateforme de crypto-trading, Mastercard apportera le trading de crypto-monnaie aux clients des institutions financières.

Mastercard a récemment annoncé son intention de rendre les paiements en crypto-monnaie accessibles aux utilisateurs.

Mastercard, une multinationale géante américaine, a fait un pas de géant en aidant les banques à proposer des services de crypto trading à leurs clients. Mastercard est sur le point de relier les banques à Paxos, une plate-forme de crypto-trading pour aider les clients à profiter du service.

Mastercard aide les banques à combler le fossé du trading crypto

Le plan de Mastercard visant à apporter la crypto aux masses et à effectuer des paiements en crypto-monnaie « quotidiens » est sur la bonne voie alors que le géant annonce un programme pour aider les institutions financières à proposer le trading de crypto-monnaie. Mastercard servira de pont entre Paxos, une plateforme de trading crypto utilisée par PayPal pour offrir un service similaire.

Les deux entités, Mastercard et Paxos, s’occuperont de la sécurité, des processus et de la conformité réglementaire pour le partenaire bancaire. Cela rendra le crypto trading accessible aux masses, car les deux principales raisons pour lesquelles les banques évitent le trading d’actifs numériques sont la conformité et la gestion des actifs.

Mastercard reconnaît qu’un certain nombre d’acteurs du marché attendent le bon moment et le bon partenaire pour commencer le trading de crypto. Le déploiement du service par l’intermédiaire des banques les aiderait à commencer leur voyage dans le commerce d’actifs numériques. Depuis janvier 2022, il y a eu plusieurs hacks très médiatisés, des faillites déposées par des prêteurs et des événements comme l’effondrement de Terra’s LUNC (anciennement LUNA) et UST. Ces événements ont agi comme des barrages routiers pour les débutants dans le trading de crypto.

Le Bitcoin et les meilleurs altcoins sont connus pour leur volatilité et les actifs numériques sont considérés comme des actifs à risque. Le marché baissier est considéré comme le moment idéal pour créer des services et des partenariats à déployer avant le prochain marché haussier, selon les partisans.

La décision de Mastercard est bien accueillie par l’industrie de la cryptomonnaie qui a subi des milliards de piratages au cours des deux dernières années.

Jorn Lambert, directeur numérique de Mastercard, a déclaré à CNBC que,