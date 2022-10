Prédiction des prix Chainlink : l’impossibilité de trouver de l’aide pourrait entraîner un lien de 5 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink a du mal à franchir un nouveau niveau de résistance.

L’indicateur de profil de volume montre que les traders gagnent du terrain avec des mains peu profondes derrière eux.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 7,62 $.

Le prix Chainlink peut être dans les moments difficiles. Les techniques montrent de multiples raisons pour justifier l’entrée prochaine des traders sur le marché.

Le prix Chainlink pourrait balayer les creux

Le prix Chainlink montre des signes d’affaiblissement du rallye de contre-tendance. La tendance haussière actuelle des représailles après le déclin du week-end pourrait être le dernier mouvement vers le nord avant qu’une vente beaucoup plus forte ne s’ensuive.

Le prix Chainlink se négocie actuellement à 7,26 $. Les haussiers tentent de franchir une zone de support récemment inversée, qui est devenue une barrière résistante depuis la vente induite par l’IPC la semaine dernière.

Graphique LINK/USDT sur 4 heures

Lors de la tentative actuelle de hausse, les traders ont très peu de volume. Le manque d’implication haussière sur l’indicateur de profil de volume renforce l’idée que les plus bas de septembre récemment établis à 6,32 $ sont en danger.

L’indice de force relative montre une divergence baissière entre le plus haut du vendredi après-midi et le niveau actuel et est en territoire justifiable pour que les baissiers écartés commencent à négocier. Si le marché est véritablement baissier, une chute vers le niveau psychologique de 5 $ pourrait se produire en raison du manque de force du marché.

Les haussiers pourraient avoir un réveil brutal si les conditions du marché persistent. La thèse baissière sera considérée comme invalide si les haussiers peuvent produire une rupture de la bougie de poussée à 7,62 $. Cela pourrait entraîner un rallye de 60% vers un support précédemment cassé à 15 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Solana, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché – Netcost-Security Team