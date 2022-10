La chaîne latérale Ripple EVM est mise en ligne pour les développeurs, XRP envisageant 0,60 $ | Cryptomonnaie

Ripple teste sa chaîne latérale Ethereum Virtual Machine (EVM), qui est configurée pour fonctionner en parallèle avec le réseau principal.

La sidechain EVM de Ripple est actuellement limitée aux développeurs qui peuvent tester leurs contrats intelligents avant de les publier sur la blockchain XRPL principale.

XRP maintient son rallye de 63% qui a eu lieu entre septembre et octobre malgré une chute de 10% au cours des sept derniers jours.

Ripple se débrouille plutôt bien compte tenu de l’état du marché de la cryptomonnaie. L’optimisme entourant son procès en cours auprès de la SEC, la récente augmentation du prix du XRP et le développement en cours sont des facteurs contributifs.

Ripple apporte les contrats intelligents Ethereum au réseau principal

La sidechain compatible EVM de Ripple vient d’être mise en ligne sur son devnet. Cette décision a été prise pour permettre le déploiement de contrats intelligents basés sur Ethereum sur son réseau principal. La sidechain sur le devnet permettra aux développeurs de tester leurs protocoles avant qu’ils ne soient mis en ligne sur le réseau principal.

L’ajout d’une chaîne compatible EVM permettra à la blockchain XRP Ledger (XRPL), ainsi qu’à Ripple dans son ensemble, de se développer davantage et d’attirer davantage d’utilisateurs. L’activation de la sidechain n’était que la première d’un processus en trois phases qui apportera des contrats intelligents au réseau.

Après le lancement de devnet, la sidechain devrait devenir sans autorisation au début de 2023, l’ouvrant idéalement à toute personne. D’ici le deuxième trimestre 2023, la compatibilité EVM deviendra transparente avec le XRPL.

Il reste encore un certain temps avant que la compatibilité EVM ne devienne une réalité, mais le prix du XRP est déjà élevé.

XRP, en attendant

Après avoir marqué un rallye de 63 % en trois semaines à partir de la mi-septembre, le XRP a franchi une tendance baissière de 17 mois. En se maintenant au-dessus, l’altcoin peut être vu se négocier à 0,478 $ avec le support de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 0,445 $.

De plus, XRP bénéficie du support des SMA de 50 jours (rouge) et de 100 jours (bleu), qui sont proches de sa ligne de support critique de 0,386 $. Si le prix de XRP peut survivre à une légère consolidation et maintenir sa tendance haussière, il envisage de tester la résistance de 0,600 $. Sinon, le prix trouvera un support suffisant avant d’atteindre 0,386 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

En termes simples, XRP est toujours dans un état apparemment bon, et les développements externes positifs ne feront que maintenir son cap sanguin.