Prédiction des prix Solana: 8 investisseurs sur 10 pourraient être pris au piège à perte | Cryptomonnaie

Le prix de Solana montre que 80 % des commerçants ont été longs en octobre avant une baisse de 16 %.

Prix ​​​​de Solana: plusieurs raisons de faire attention aux traders écartés car ils pourraient être incités à entrer bientôt sur le marché.

L’invalidation de la thèse baissière provient d’une cassure au-dessus de 33,11 $.

Le prix de Solana tente une revanche haussière depuis la baisse de 8% du week-end dernier. Néanmoins, la prudence s’impose car la tendance haussière n’est pas garantie.

Le prix de Solana pourrait encore baisser

Le prix de Solana montre des raisons de croire à des ventes supplémentaires dans les prochains jours. Solana, le jeton de contrat intelligent centralisé, a connu une baisse de 16 % depuis le 10 octobre. Chose intéressante, le même jour, l’indicateur Long-Short Ratio de CoinGlass a montré le plus grand biais depuis plus d’un mois. Selon l’indicateur, près de huit traders sur dix ont ouvert une position longue au cours de la période.

Indicateur de ratio long vs court de CoinGlass

Depuis la baisse initiale, l’indicateur de profil de volume n’a pas montré de demande comparable parmi les acheteurs en ce qui concerne la baisse précédemment induite par les baissiers. Ainsi, il est probable que les traders soient toujours piégés dans une position perdante et que conserver le jeton intelligent centralisé puisse devenir problématique.

Solana vend actuellement aux enchères à 30,99 $, car les traders ont produit un schéma de type rampe pour commencer leur riposte après la baisse de 8% du week-end. Le mouvement vers le sud a été catalysé après le rejet de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours. Les traders ont dépassé les 8 jours mais n’ont pas encore testé le support.



Graphique SOL USDT sur 12 heures

L’indice de force relative est maintenant en territoire justifiable pour que les baissiers écartés entrent après être légèrement tombés dans des conditions de survente au cours du week-end. De plus, il existe une divergence baissière entre le prix actuel et le plus haut de jeudi soir à 31,81 $. Si le marché est véritablement baissier, les signaux de vente devraient commencer à se présenter entre 30 $ et 31,50 $. Un objectif baissier pourrait être les niveaux de liquidité 2020 proches de 20 $, entraînant une baisse de 35 %.

L’invalidation de la thèse baissière proviendrait d’une rupture du plus haut du 10 octobre à 33,11 $. Si les haussiers parviennent à marquer le niveau d’invalidation, un autre rallye de tendance haussière ciblant des niveaux de liquidité de 44 $ a de bonnes chances de se produire. Une telle décision entraînerait une augmentation de 19 % par rapport au niveau de prix actuel de Solana.

