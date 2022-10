Le prix de Polkadot devrait enregistrer des gains de 8% à la clôture quotidienne au-dessus de 6,23 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Polkadot se remettait de son effondrement de 10 % la semaine dernière.

Le prix DOT voit les traders prendre les devants et toucher 6,23 $ pour une pause au-dessus.

Si cette cassure ci-dessus est également suivie d’une clôture quotidienne, attendez-vous à plus de gains cette semaine.

L’action sur les prix de Polkadot (DOT) est de retour dans les grâces des commerçants, du moins pour le moment. Les actifs à risque voient la demande cette semaine compte tenu du calendrier économique très mince et des risques extrêmes sur pilote automatique, car aucune réunion à haut niveau entre politiciens ne devrait avoir lieu. Quelques petites vagues mises à part, cette semaine devrait se dérouler sans heurts pour un petit rallye haussier dans un environnement global de marché baissier.

Le prix du DOT devrait se redresser malgré le contexte du marché baissier

Le prix de Polkadot a connu un grand effondrement la semaine dernière en raison de la politique britannique et de l’effondrement possible du marché obligataire britannique avant que la BoE n’intervienne fermement et n’offre une issue à de nombreux fonds de pension en difficulté. Alors que la poussière retombe après la nomination d’un nouveau ministre des Finances britannique et compte tenu d’un calendrier global très léger à digérer pour les marchés, le prix DOT et d’autres crypto-monnaies pourraient accueillir des paris à court terme et voir une hausse.

L’action des prix du DOT pourrait atteindre 6,79 $, car deux plafonds de prix se situent autour de ce niveau. Premièrement, il y a la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui plafonne l’action des prix depuis août, puis il y a le pivot mensuel, juste quelques ticks au-dessus, qui devrait déclencher suffisamment de prises de bénéfices pour empêcher le prix de Polkadot. action de réserver plus de gains, qui devraient encore s’élever à près de 10% pour la semaine.

Graphique journalier DOT/USD

L’un des trades baissiers préférés pendant la majeure partie de 2022 a été le trade de rejet. Ici, les baissiers ont laissé l’action des prix se rallier un peu, trompant presque les haussiers en leur faisant croire qu’un revirement est proche, puis à des niveaux clés, ils entrent dans de gros volumes. L’action des prix plonge généralement ensuite dans le sol à la suite du mouvement. Pour le prix DOT, cela indiquerait un rejet ferme à 6,23 $ avec une baisse vers le S1 mensuel près de 5,50 $ et le plus bas du 13 octobre.