L’action des prix d’ondulation n’est pas en mesure de profiter d’eaux calmes alors que l’indicateur pointe vers le sud | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple ne fait pas partie de la liste restreinte des traders cette semaine.

Le prix du XRP a un élan qui va à son encontre, le RSI indiquant davantage de baisse.

Attendez-vous à voir des pertes petites mais continues s’accumuler tout au long de la semaine alors que d’autres crypto-monnaies surperforment.

L’action des prix Ripple (XRP) a chuté de plus de 1% en cours de journée alors que les traders ont placé des paris à court terme ce matin. Étant donné que le RSI a été suracheté au début du mois d’octobre et qu’il reste élevé, il a plus de marge de chute jusqu’à ce qu’il atteigne la survente et qu’un revirement potentiel soit déclenché.

Le prix XRP est mis sur le banc pour un retour ultérieur

L’action des prix Ripple semble sur le point de dire au revoir à 0,48 $ et de s’estomper davantage à la baisse dans ce qui devrait être une semaine plutôt calme. Vu le sentiment général du marché baissier, cette semaine serait le moment idéal pour les traders de faire de longs appels. Mais le prix XRP ne voit pas d’afflux de commerçants car le RSI a touché la zone de surachat il y a quelques jours et est maintenant sur le point de tomber à la barrière de survente, ce qui va à l’encontre du récit actuel, avec d’autres crypto-monnaies telles que le prix de l’ETH en hausse lundi.

Le prix du XRP pourrait chuter au pivot mensuel à 0,45 $, soit environ 5 % en dessous du niveau où l’action des prix s’est ouverte ce lundi matin. Il sera plus intéressant de voir comment la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours se comportera à 0,4450 $. Si cela fournit un support, attendez-vous à ce que le rallye se déclenche un peu plus tard ou la semaine prochaine.

Graphique journalier XRP/USD

Le résultat au SMA de 200 jours sera très binaire – dans le cas d’une panne, les traders doivent s’attendre à voir un mouvement accéléré vers le bas. Cela indique que 0,42 $ serait rapidement atteint alors que les pertes commenceraient à doubler, voire à quadrupler. Une autre moyenne mobile intéressante s’offre à 0,41 $ sous la forme du SMA à 55 jours, le RSI atteignant alors la zone de survente. Cela pourrait marquer un tournant pour le prix XRP dans lequel il est soutenu et moins susceptible de faire de nouvelles pertes, cependant, dans le cas où il ferait 0,37 $ et 0,30 $ reviendraient en jeu comme cibles potentielles de baisse.