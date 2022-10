L’action des prix d’Ethereum pourrait bondir dans une semaine calme | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum devrait augmenter de 10% alors que les marchés se calment.

Le prix des ETH utilise une fenêtre d’opportunité et une faible volatilité pour obtenir des gains.

Attendez-vous à voir 1 400 $ violés plus tard cette semaine.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) a connu une forte reprise qui a commencé dimanche après que la poussière soit retombée à la suite des événements de la semaine dernière. De plus, l’absence de grands événements catalyseurs sur le front des données cette semaine suggère qu’une fenêtre de calme pourrait s’ouvrir pour les marchés. Pendant ce temps, l’action sur les prix des ETH tentera probablement de dégager des gains alors que les marchés se concentrent plutôt sur les bénéfices trimestriels de Netflix, Goldman Sachs et Snap plus tard cette semaine.

Le prix de l’ETH a une ouverture rare pour se rallier dans ce marché baissier

L’action des prix d’Ethereum a augmenté de près de 1% sur la journée de ce lundi alors que les traders s’aventurent sur des positions de petite taille dans des actifs à risque. Aucun véritable orateur de banque centrale ne figure au dossier, un calendrier de données économiques très léger et quelques mises à jour trimestrielles intéressantes de quelques grands noms des actions pourraient préparer le terrain pour une semaine positive. Le plus gros problème sera mardi lorsque Netflix, l’une des actions FAANG à surveiller, publiera ses résultats, fournissant ce qui pourrait être le seul ralentisseur cette semaine.

Le prix de l’ETH semble sur le point de dépasser 1 342 $, ce qui était le plus haut de la semaine dernière. Une fois ce niveau franchi, il ne reste plus grand-chose sous forme de résistance, à l’exception du niveau psychologique de 1 400 $, un niveau clé à récupérer par les haussiers afin de poursuivre la reprise. Si les traders peuvent obtenir une clôture quotidienne au-dessus de cette barre et s’abstenir de redescendre en dessous le lendemain, la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le pivot mensuel sont à gagner à 1 444 $ d’ici la fin de la semaine.

Graphique journalier ETH/USD

En termes de risques à la baisse, ceux-ci sont principalement composés de commentaires du président Xi lors du congrès du parti en Chine cette semaine. Dans une déclaration liminaire, Xi a mentionné que Taiwan serait réunifiée avec la Chine et qu’il en ferait l’une de ses principales priorités lors de son prochain mandat présidentiel. Cela indique que la guerre approche, et la guerre à Taiwan serait dix fois pire que ce que nous avons connu jusqu’à présent en Ukraine. Si des signes d’une excursion militaire dans la région apparaissent, attendez-vous à voir des mouvements brusques à la baisse, l’ETH devant tomber en dessous de 1 100 $ dans une chute vers 900 $.