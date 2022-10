Polkadot atteint un niveau record d’activité de développement | Cryptomonnaie

Selon les données du référentiel de programmation GitHub, Polkadot a reconnu plus de 500 contributions chaque jour en septembre – un record absolu pour le protocole multichaîne. Simultanément, les données de la norme d’interopérabilité à consensus croisé XCM de Polkadot montrent qu’un nombre record de 26 258 messages ont été envoyés entre ses parachains. Au total, 14 930 contributions de développeurs ont été enregistrées sur le GitHub de Polkadot au mois d’août.

Comme l’ont dit les développeurs du projet, 66 blockchains sont désormais en ligne sur Polkadot et son réseau de démarrage parachain Kusama. Depuis sa création, plus de 140 000 messages ont été échangés entre chaînes via 135 canaux de messagerie. Ensemble, les trésoreries de Polkadot et de Kusama ont versé cumulativement 9,6 millions de DOT et 346 700 KSM (72,8 millions de dollars au total) pour financer les propositions de dépenses dans l’écosystème.

Les parachains sont des blockchains individuelles de couche 1 qui s’exécutent en parallèle sur Polkadot et sont d’abord testées sur Kusama. Les enchères pour les créneaux parachain se déroulent sous la forme de prêts participatifs, la position revenant au projet le plus offrant. Le premier du genre a eu lieu en novembre dernier.

Pour aller de l’avant, le fondateur de Polkadot, Rob Habermeier, a récemment publié une feuille de route sur l’amélioration de l’évolutivité de Polkadot et Kusama. Les points forts incluent le support asynchrone, ou le découplage de l’extension des parachains de l’extension de la chaîne de relais, en tant que mécanisme potentiel pour réduire de 50 % le temps de blocage de la parachain tout en augmentant l’espace de bloc donné à 10 fois. La mise à niveau, si elle devait être mise en service, devrait également augmenter la vitesse du réseau entre 100 000 et 1 million de transactions par minute.

La mise à niveau du support asynchrone est prévue pour le développement sur Kusama d’ici la fin de l’année, puis sur Polkadot. Une autre mise à niveau du réseau prévue pour la prochaine introduction de parachains «pay-as-you-go» combinerait théoriquement le lancement d’une blockchain sur Kusama avec le lancement simultané de contrats intelligents. Cette décision raccourcirait le processus de développement pour la construction sur Polkadot.