Chainlink prêt à casser Internet, CCIP est-il une norme open source mondiale ? | Cryptomonnaie

L’analyste Crypto pense que Chainlink est l’une des trois principales crypto-monnaies et que le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) est la norme mondiale.

Chainlink a une grande longueur d’avance sur les autres crypto-monnaies et altcoins, avec son adoption massive.

Le prix Chainlink pourrait revoir son sommet d’août de 9,52 $, le sentiment des analystes est haussier.

Chainlink est l’un des trois meilleurs altcoins selon les promoteurs et les analystes qui ont évalué l’altcoin et son protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP). Jon Melillo, analyste crypto et trader, a révélé ses perspectives optimistes sur Chainlink.

Les commerçants Chainlink font un geste, LINK se classe parmi les pièces les plus achetées

Le prix de Chainlink se négocie entre 6 $ et 8 $ et les analystes pensent que l’altcoin se situe dans la zone d’accumulation. Sur la base des données de Santiment, un fournisseur de données en chaîne, la domination sociale de Chainlink, une mesure de la popularité de l’altcoin parmi les commerçants a considérablement augmenté.

La domination sociale de Chainlink

Benjamin Cowen, analyste de premier plan et fondateur d’Into TheCryptoverse (ITC), a déclaré que Chainlink pourrait surpasser Bitcoin. Cowen pense que Chainlink est actuellement en phase d’accumulation et que l’altcoin pourrait surperformer une fois le marché haussier repris.

Une partie de la raison pour laquelle les analystes sont si optimistes est que Chainlink est un choix de premier ordre parmi les analystes et les développeurs pour permettre des contrats intelligents et un partage de données sécurisé. Jon Melillo, analyste crypto et trader, pense que Chainlink CCIP créera une norme open source mondiale qui permettra aux blockchains d’interagir les unes avec les autres. De cette façon, les contrats intelligents, les procédures programmées, de différentes blockchains pourront s’envoyer des commandes et permettre le mouvement des jetons entre les chaînes. CCIP donne aux développeurs la possibilité de générer un contrat intelligent sur Ethereum, d’utiliser des protocoles defi sur d’autres chaînes et d’envoyer un paiement sur un système de paiement hyperledger.

Les analystes pensent que le prix de Chainlink pourrait atteindre son plus haut en août

Les analystes d’AMBCrypto ont évalué la tendance des prix de Chainlink et ont prédit une montée jusqu’au sommet d’août de l’altcoin à 9,52 $. Chainlink pourrait être témoin de plus de volatilité que d’habitude sur le marché baissier en cours, par rapport au mouvement latéral plutôt calme observé par le prix de LINK en juillet.

Tableau des prix LINK/USD