Demande de crypto, malgré la tempête | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a diminué de 0,8 % au cours de la semaine dernière, terminant près de 19 300 $. Le début de la nouvelle semaine n’a apporté aucun changement significatif de prix. Mis à part les grands mouvements du marché jeudi et vendredi, le taux de change reste enchaîné au prix actuel. Ethereum a perdu 0,9% à 1310 $. Le prix des autres altcoins les plus importants du top 10 est passé de 1,8 % (BNB) à 12,5 % (Cardano).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a chuté de 2 % au cours de la semaine pour atteindre 925 milliards de dollars. L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie était tombé à 20 lundi contre 22 une semaine plus tôt et 24 un jour plus tôt et reste dans un état de « peur extrême ».

Malgré le contexte externe négatif, BTC a tenté avec succès de maintenir ses creux de septembre face à un sentiment beaucoup plus inquiétant sur les marchés boursiers. Nous considérons que l’idée des crypto-monnaies en tant qu’actifs refuges est intenable et considérons cette stabilité des prix des principales crypto-monnaies comme une manifestation d’une solide demande interne de risque.

Contexte de l’actualité

Malgré la forte volatilité des prix, DBS Bank of Singapore a qualifié Bitcoin d’outil efficace pour la compensation des transactions. Le marché BTC fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sorte que les investisseurs peuvent obtenir de l’argent et des liquidités en cas de besoin.

Le portefeuille de crypto-monnaie MetaMask lancera une nouvelle option permettant aux clients américains d’acheter de la crypto-monnaie directement à partir de leurs comptes bancaires.

La Chine a lancé l’idée d’une monnaie numérique pan-asiatique pour réduire la dépendance des économies de la région au dollar américain.

Tether a complètement supprimé les actions des sociétés commerciales utilisées pour soutenir USDT Stablecoin.

Pendant ce temps, la société de gestion d’actifs numériques CoinShares a dévoilé une nouvelle solution expérimentale pour déterminer la juste valeur marchande des jetons non transférables (NFT) basée sur l’intelligence artificielle.