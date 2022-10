Prédiction des prix des crypto-monnaies : LUNA Classic, Bitcoin et Shiba Inu – Asian Wrap 17 octobre | Cryptomonnaie

LUNA Classic Prix Prediction : Une deuxième opportunité de court-circuiter le crash de 50 % de LUNC

Le prix de LUNA Classic a continué de baisser au cours du week-end, mais les choses semblent s’inverser cette semaine. Alors que la session asiatique de la nouvelle semaine démarre, les investisseurs peuvent s’attendre à une reprise mineure qui fournira une meilleure entrée pour le mouvement baissier en cours.

Le prix de LUNA Classic a créé une configuration tête-épaules entre le 26 septembre et le 10 octobre. Cependant, la pression de vente du 10 octobre a entraîné une chute, déclenchant une baisse de 50 %.

La configuration tête-épaules prévoit une baisse de 50 %, déterminée en mesurant la distance entre le pic de la tête et la vallée qui suit. L’ajout de cette mesure au point de rupture à 0,000290 $ montre que la cible est de 0,000220 $.

Ces deux choses doivent se produire pour que le prix du Bitcoin devienne haussier

Le prix du Bitcoin montre une consolidation claire au cours du week-end sans volatilité. Cependant, avec le réveil de la session asiatique, les choses pourraient commencer à devenir un peu risquées alors que BTC s’attarde après un mouvement baissier.

L’action des prix du Bitcoin entre le 13 septembre et le 10 octobre a créé un drapeau baissier, qui est un modèle de continuation baissier. Cependant, le 10 octobre, les baissiers ont remporté la lutte d’un mois et ont traversé ledit schéma, créant un chandelier quotidien proche du schéma.

Ce mouvement baissier, combiné à l’annonce de l’indice des prix à la consommation (IPC) le 13 octobre, a fait chuter le prix du Bitcoin de 7,7 % à 17 917 $. Cependant, la reprise a été rapide, ce qui a poussé BTC à clôturer la journée sur une note haussière.

Les détenteurs de Shiba Inu deviennent optimistes alors que la cote de Shiba Eternity grimpe sur le Play Store

Le jeu de cartes à collectionner de l’écosystème Shiba Inu, Shiba Eternity, a reçu une note de 4,9 sur 5 de la part des utilisateurs. Cela place le jeu dans la liste des meilleurs jeux sur le Play Store. Les analystes conservent leurs perspectives haussières sur Shiba Inu.

Les détenteurs de Shiba Inu sont optimistes sur la pièce meme

Le jeu de cartes à collectionner de Shiba Inu a été lancé dans le monde entier le 6 octobre. Depuis lors, le jeu a été téléchargé plus de 100 000 fois et a reçu une note de 4,9 sur 11 500 avis sur l’Android Play Store.

Shiba Inu est devenu l’une des pièces de mème les plus populaires et a récemment ajouté plus de 100 000 nouveaux détenteurs de SHIB. Le jeu permet aux utilisateurs de choisir parmi 10 000 héros Shiboshi et 500 cartes à collectionner, entre autres. Les partisans pensent que la popularité de Shiba Eternity conduira probablement à l’adoption de SHIB.