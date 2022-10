Bankman-Fried ‘100%’ soutient les tests de connaissances pour les commerçants de dérivés de détail | Cryptomonnaie

Le fondateur de FTX a déclaré qu’un test de connaissances pour les clients de détail dérivés « pourrait avoir un sens », mais qu’il n’a pas besoin d’être spécifique à la cryptomonnaie.

Le fondateur et PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, a soutenu l’idée de tests de connaissances et de divulgations pour protéger les investisseurs de détail, mais a déclaré que cela ne devrait pas seulement être spécifique à la cryptomonnaie.

Bankman-Fried a tweeté ses réflexions en réponse à une idée lancée par la commissaire de la Commodities Future Trading Commission (CFTC), Christy Goldsmith Romero, le 15 octobre, affirmant que la création d’une catégorie « d’investisseurs de détail domestiques » pour le commerce de produits dérivés pourrait donner une plus grande protection aux consommateurs.

Romero a déclaré qu’en raison de la cryptomonnaie, de plus en plus d’investisseurs de détail entrent sur les marchés des dérivés et a appelé la CFTC à séparer ces investisseurs des professionnels et des particuliers fortunés et à avoir « des divulgations rédigées de manière à ce que les gens ordinaires comprennent ou puissent être utilisés lors de la pesée ». règles sur l’utilisation de l’effet de levier.

Le trading de produits dérivés consiste à spéculer sur le prix futur d’un actif, tel que des actions, des matières premières, une monnaie fiduciaire ou une crypto-monnaie, en achetant et en vendant des contrats dérivés, ce qui peut impliquer un effet de levier.

Le fondateur de FTX a déclaré qu’il était «à 100%» d’accord avec l’obligation de divulguer et de tester les connaissances pour tous les futurs marchands de commissions (FCM) et les marchés contractuels désignés (DCM) qui font face à des commerçants de détail, ajoutant que cela «pourrait avoir du sens».

Il a toutefois ajouté qu’il n’était pas « nécessairement logique » que les divulgations et les tests soient spécifiques aux crypto-monnaies, suggérant qu’ils devraient s’appliquer à tous les produits dérivés.

Les DCM sont des bourses de dérivés réglementées par la CFTC sur lesquelles des produits tels que des options ou des contrats à terme sont proposés et qui ne sont accessibles que par l’intermédiaire d’un FCM, qui accepte ou sollicite des clients des ordres d’achat et de vente sur des contrats à terme ou des contrats d’options à terme.

Les commentaires de Bankman-Fried interviennent alors que FTX.US, l’entité basée aux États-Unis de FTX, cherche à lancer le trading de dérivés de crypto-monnaie et l’échange a déjà créé un test de connaissances qui pourrait être utilisé pour sa plate-forme selon Bankman-Fried.

La CFTC intensifie ses efforts pour devenir le régulateur de choix pour le marché américain de la cryptomonnaie alors que les appels à la clarté de la réglementation deviennent plus persistants.

Le 27 septembre, la commissaire de la CFTC, Caroline Pham, a déclaré que le régulateur devrait créer un bureau axé sur les investisseurs de détail en cryptomonnaie pour étendre ses protections des consommateurs, le bureau proposé serait calqué sur un bureau similaire à la Security and Exchange Commission (SEC).