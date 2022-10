First Mover Asia : Une monnaie numérique pan-asiatique ? Bonne chance pour que vos rivaux coopèrent | Cryptomonnaie

Les chercheurs chinois disent qu’une telle initiative augmenterait la coopération monétaire et réduirait la dépendance au dollar américain, mais ce n’est probablement pas ce que veulent les différents pays.

Prix: Bitcoin et autres cryptos majeurs ont légèrement augmenté dimanche mais sont restés à peu près là où ils étaient au début du week-end.

Insights : Une monnaie numérique panasiatique n’est peut-être pas aussi souhaitable que le pensent les chercheurs chinois.

Des prix

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 942,40 +1,2 %

Bitcoin (BTC) : 19 262$ +0,9%

Éther (ETH) : 1 305 $ + 2,2 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 583,07 −2,4 %

Or : 1 653 $ l’once troy + 0,7 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 4,01 % + 0,06

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Les cryptos restent dans un schéma de maintien

De James Rubin

Bitcoin a poursuivi sa récente résidence au-dessus de 19 000 $ au cours d’un autre week-end de négociation calme alors que les investisseurs ont pesé les deux mêmes problèmes qui dominent leurs pensées depuis des mois : l’inflation et la récession.

La plus grande crypto-monnaie se négociait récemment à environ 19 250 $, en légère hausse par rapport aux 24 heures précédentes et à partir de là où elle se situait au début du week-end. La BTC s’est échangée apathiquement dans une fourchette étroite de 19 000 $ à 21 000 $ qu’elle a détenue pendant une grande partie du mois dernier. Les analystes voient la tendance se poursuivre avant un catalyseur inattendu dans les semaines à venir.

Une augmentation attendue de 75 points de base des taux d’intérêt lors de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) le mois prochain et la poursuite de la politique belliciste de la banque centrale américaine jusqu’à la fin de l’année semblent déjà ancrées dans la pensée des investisseurs alors que la banque centrale américaine cherche à contenir une inflation obstinément élevée. La Réserve fédérale espère réduire l’inflation à 2 % par rapport à son niveau actuel de 8,2 %.

« Bitcoin résiste bien », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché chez le teneur de marché des changes Oanda, dans un e-mail. « L’aversion au risque se déchaîne et Bitcoin ne se brise pas. Les attentes de hausse des taux de la Fed augmentent et Bitcoin se maintient toujours au niveau de 19 000 $. »

Ether a récemment changé de mains juste au-dessus de 1 300 $, en hausse de plus de 2 % par rapport à la veille. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a atteint ce niveau depuis la mi-septembre peu de temps après la fusion, la refonte technologique visant à faire passer la blockchain Ethereum à un protocole de preuve de participation plus économe en énergie. D’autres cryptos majeurs se négociaient récemment principalement à la hausse avec AAVE et ALPACA, tous deux en hausse d’environ 5%. Le XRP était en baisse d’environ 1,5 %.

Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, a augmenté de 1,35%. Le Crypto Fear & Greed Index est récemment revenu sur le territoire de la peur extrême.

Actions

Après avoir grimpé de manière inattendue à la suite de l’indice décevant des prix à la consommation de jeudi, les marchés boursiers sont revenus aux voies opprimées qu’ils avaient suivies pendant une grande partie de l’année avec le Nasdaq à forte teneur technologique clôturant vendredi en baisse de 2,2% et le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 tous deux en baisse de plus de un point de pourcentage. Les fluctuations des deux derniers jours de bourse ont reflété les inquiétudes persistantes qui ont rendu les investisseurs averses au risque.

« La Fed veut des preuves concrètes supplémentaires que l’inflation tend vers son objectif de 2% et que cela ne s’est pas concrétisé en partie parce que la majeure partie de nos problèmes d’inflation sont attribuables aux stocks d’approvisionnement, et la politique monétaire ne peut pas traiter cette source d’inflation, » a écrit le groupe de recherche Moody’s Analytics dans un rapport hebdomadaire.

L’immobilier américain et la productivité chinoise seront à l’honneur parmi les principaux indicateurs économiques de cette semaine. L’Association nationale des constructeurs d’habitations publiera lundi son indice mensuel du marché du logement. L’indice, une mesure du sentiment des constructeurs, a chuté pendant neuf mois consécutifs, reflétant le ralentissement du marché immobilier américain. La Chine annoncera le produit intérieur brut du troisième trimestre pour le troisième trimestre et la fabrication de septembre, tous deux en glissement annuel.

Et la saison des bénéfices du troisième trimestre se poursuivra après une semaine de résultats mitigés des géants des services financiers, notamment JPMorgan Chase (bon) et CitiGroup et Morgan Stanley (moins bons).

Actualité crypto

Samedi, Avraham Eisenberg, a admis qu’il faisait partie d’un groupe qui a drainé 114 millions de dollars de l’échange de crypto décentralisé Mango Markets la semaine dernière, et a rendu 67 millions de dollars au hub DeFi basé à Solana, alors même qu’il défendait ses actions – que certains ont appelé un exploit – à la fois légal et très lucratif. L’exploit est l’un des nombreux à tourmenter les plateformes ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, BNB Chain, une blockchain étroitement liée à l’échange de crypto Binance, a été victime d’un piratage qui a finalement vidé l’écosystème de 100 millions de dollars en crypto.

Moya d’Oanda a noté avec optimisme que « la période de stabilisation actuelle du bitcoin est une bonne nouvelle pour les haussiers à long terme ».

« Les systèmes de trading à haute fréquence et les fonds spéculatifs ont leurs shorts préférés et en ce moment, il semble que Bitcoin devienne un pari à long terme pour beaucoup », a écrit Moya. « Si les actions américaines chutent en dessous du niveau de 3 600 cette saison des bénéfices et que Bitcoin ne tombe pas en dessous des creux de l’été, l’hiver crypto peut officiellement être annulé. »

Connaissances

Une monnaie numérique panasiatique ? Bonne chance pour que vos rivaux coopèrent

Par Sam Reynolds

Les économies asiatiques peuvent être à la fois les meilleures amies et les pires ennemies. Vont-ils vraiment être charmés par une proposition de monnaie numérique pan-asiatique de la banque centrale pour éroder l’hégémonie du dollar soutenue par la Chine ?

Des chercheurs chinois affirment qu’une telle initiative renforcerait la coopération monétaire entre les économies des régions, réduisant leur dépendance vis-à-vis du dollar américain. Mais un tel effort présenterait des obstacles redoutables.

Alors que la chaîne d’approvisionnement industrielle moderne du monde sillonne le continent asiatique, les mêmes entreprises qui, par exemple, fournissent des pièces Apple pour son iPhone se font également concurrence pour se remplacer pour les pièces du modèle de l’année prochaine. Samsung fournit l’écran pour l’iPhone, mais sa division de fonderie est en concurrence avec Taiwan Semiconductor pour fabriquer les dernières puces d’Apple pour le téléphone.

Rivalité technologique

Il existe une profonde rivalité technologique entre les nations d’Asie. Le Japon est la plus ancienne économie industrialisée de la région et une cible pour les chaebols sud-coréens. Bien que l’origine de Sony et Panasonic diffère de Samsung et LG, l’industrie électronique grand public sud-coréenne a finalement battu son rival japonais, et les téléviseurs Trinitron ne sont plus un pilier dans chaque foyer.

Une partie de cela est technologique – Samsung et LG n’ont pas inventé l’écran LCD mais étaient meilleurs en matière d’innovation – mais une partie implique l’économie et les taux de change. Au milieu des années 2000, la Corée, un marché émergent, avait un coût de la main-d’œuvre beaucoup plus bas. Mais à partir de la fin des années 1990, les entreprises japonaises d’électronique grand public ont tiré la sonnette d’alarme sur l’impact du yen fort sur leurs résultats.

Bien que la Playstation 2 de Sony ait été un incontournable pour tout joueur en 2000, son immense coût de développement, un yen exorbitant et le ralentissement des ventes de téléviseurs ont rendu l’année décevante pour le bilan et les actions de l’entreprise. En mai 2000, ComputerWorld a signalé que sans la vigueur du yen, le bénéfice d’exploitation aurait été supérieur de 39 %.

Cette histoire a été la même pendant la majeure partie de la décennie avec des pertes vertigineuses chaque année et en 2012, des nécrologies ont été écrites pour l’activité d’électronique grand public de Sony et les fabricants japonais dans leur ensemble. Malgré la douleur qu’il causait aux exportateurs japonais, le yen est resté fort en raison de la situation macroéconomique mondiale à l’époque.

Pendant un certain temps, la fabrication de véhicules Toyota dans le Kentucky pour les exporter vers la Corée était plus viable en raison de la force du yen, comme l’a rapporté le Financial Times. en 2011,. Pendant ce temps, à mesure que la décennie avançait, les téléviseurs coréens 4K et 8K haut de gamme de LG ont commencé à voler des parts de marché à Sony et Panasonic au Japon (malgré une forte préférence des consommateurs pour les marques locales) en raison du prix compétitif des LG. Cette tendance s’est produite, bien que Sony ait d’abord inventé la technologie OLED qu’ils utilisent.

Dans cette optique, quel intérêt aurait Séoul à adopter une monnaie numérique pan-asiatique ? Pendant la majeure partie des deux dernières décennies, la force relative du yen par rapport au won a stimulé les exportations puisque les économies du Japon et de la Corée sont des concurrents directs.

Un yen en baisse

Maintenant, le yen est à un niveau historiquement bas, ce qui permettra à Tokyo de stimuler plus facilement ses exportations. C’est également pratique pour ceux de l’industrie hôtelière, car le Japon ressemble à une destination touristique post-Covid convaincante maintenant que les contrôles aux frontières ont été assoupli.

La plupart des autres banquiers centraux de la région sont conscients de la nécessité de maintenir la compétitivité de leurs monnaies. Peut-être trop conscient de cela. En 2017, S&P Global a montré que Taïwan, la Corée du Sud et la Thaïlande étaient parmi les plus grands manipulateurs de devises au monde (ironiquement, Taïwan est le plus grand manipulateur de devises que la Chine). Avoir une monnaie unifiée semblable à l’euro pour la région ne sera pas une décision populaire.

Le maintien du statu quo est souhaitable

Et aucun de ces pays ne veut perturber l’hégémonie du dollar américain, pour la même raison. Sur des marchés comme Taïwan et la Corée du Sud, il n’y a pas d’avoirs étrangers dans leurs devises respectives (ce qui leur donne le contrôle ultime sur leurs taux de change). Les exportations et les importations sont en grande partie libellées en dollars américains, les deux pays affirmant qu’il n’y a pas de contrôle des capitaux car les devises étrangères circulent librement.

Ces pays sont tellement partisans de l’hégémonie du dollar que nombre d’entre eux ont augmenté leurs avoirs en bons du Trésor américain au cours des deux derniers trimestres. Mais cela a été la tendance mondiale au cours de la dernière décennie, car les investisseurs étrangers et internationaux détenaient 5,3 billions de dollars de dette américaine au cours du deuxième trimestre de 2012 et détiennent maintenant 7,4 billions de dollars au deuxième trimestre 2022 selon FRED.

Bien sûr, il y a eu le ralentissement d’un trimestre à l’autre et la réduction occasionnelle des avoirs, mais ils ne vendent certainement pas pour acheter le yuan numérique chinois.

