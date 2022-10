Chronique hebdomadaire : les prédictions économiques ont été créées pour rendre l’astrologie respectable | Cryptomonnaie

Examen et aperçu

L’inflation à la consommation aux États-Unis hors énergie et alimentation s’est accélérée pour atteindre un nouveau sommet en quatre décennies en septembre. L’indice de base des prix à la consommation, qui exclut les prix volatils de l’énergie et des aliments, a augmenté de 6,6 % en septembre par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation depuis août 1982. La mesure a augmenté de 6,3 % en août. Le rapport sur l’inflation maintient probablement la Réserve fédérale sur la bonne voie pour augmenter les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage lors de sa réunion du mois prochain. Gwynn Guilford, « L’inflation se situe à 8,2 % alors que les prix de base atteignent un sommet de quatre décennies », Wall Street Journal, 13 octobre 2022.

C’était la semaine au cours de laquelle le carré passif/agressif de Mars Neptune a eu lieu le 12 octobre, suivi du comportement en forme de scie circulaire de la Lune en Gémeaux avec le Soleil également dans un signe d’air, la Balance, les 13 et 14 octobre. Le rapport de l’IPC (inflation) est sorti jeudi matin 13 octobre. Conformément au carré de Mars Neptune, le DJIA a d’abord reculé de plus de 500 points, un nouveau plus bas annuel, avec le S&P et le NASDAQ. Mais ensuite, il s’est soudainement inversé – le faux-semblant de Gemini Moon – et a chargé avec assurance plus de 800 points. C’était la première fois dans l’histoire que le DJIA perdait plus de 500 points, puis clôturait sur 800 selon les services d’information de Bloomberg. Mais la Lune était toujours en Gémeaux vendredi, et fidèle à sa nature de scie circulaire, le DJIA a d’abord augmenté de près de 400 points, puis a fermé près de 400 points.

Comme mentionné, de nouveaux plus bas annuels ont également été atteints le 13 octobre dans le S&P et le NASDAQ. Non seulement la Lune était carrée à Neptune le 12 octobre, mais le Soleil et Vénus étaient tous les deux en trigone avec Saturne les 12 et 14 octobre. En fait, lorsqu’il sera prolongé du 17 au 19 octobre, Mars fera un grand trigone avec le Soleil. /Vénus et Saturne, tous en signes d’air. Normalement, nous recherchons de bonnes nouvelles sous un grand trigone aérien, et c’était peut-être tout avec l’énorme rallye de 1300 points de jeudi par rapport au plus bas annuel.

Tous les indices mondiaux mondiaux n’ont pas atteint de nouveaux plus bas annuels la semaine dernière. Outre les États-Unis, de nouveaux plus bas annuels ont été atteints dans les indices néerlandais AEX, Londres FTSE et Zurich SMI. Le pire était à Hong Kong où le Hang Seng est tombé à son plus bas niveau depuis octobre 2011 ! Beaucoup d’autres se sont maintenus au-dessus de leurs creux du 26 septembre au 3 octobre qui ont coïncidé avec la combinaison géocosmique la plus puissante de l’année de Jupiter au point médian, et dans un double demi-carré jusqu’au dernier passage du carré Saturne/Uranus. Ce fut également la fin des 6 cycles rétrogrades planétaires qui étaient en vigueur depuis le 9-10 septembre jusqu’au 2 octobre, correspondant également à la période rétrograde de Mercure. Six planètes rétrogrades à la fois indiquent une incertitude, avec une tendance aux annonces prématurées ou aux affirmations qui nécessitent plus de temps pour réfléchir clairement. Rappelez-vous les décisions et les révisions économiques du Royaume-Uni qui ont secoué le système financier mondial au cours de cette période.

La semaine dernière, Pluton est également devenue directe le 8 octobre. Ainsi, nous avons maintenant 4 planètes rétrogrades jusqu’au 30 octobre lorsque la planète guerrière Mars s’inverse, ce qui la ramènera à une autre période de surabondance de 5 planètes semblant reculer dans le ciel. Le ciel n’est pas clair pendant cette période. Avec Mars carré Neptune, c’est plutôt de la fumée et des miroirs.

Sur d’autres marchés, Bitcoin a de nouveau testé le niveau de 18 000 le 13 octobre, tandis qu’Ethereum est tombé à 1192. Les deux restent au-dessus de leurs creux annuels de juin, mais Bitcoin est sur le point d’atteindre de nouveaux creux. Le pétrole brut a profité d’un rallye de 22,8 % depuis son plus bas du 18 septembre jusqu’au plus haut de lundi dernier à 93,64. avant de redonner environ 50 % de ces gains au plus bas de vendredi. L’or et l’argent ont également fortement reculé la semaine dernière après leurs belles remontées entre fin septembre et le 4 octobre. Les bons du Trésor à dix ans ont chuté à 110/02 lors de l’annonce de l’IPC du 13 octobre, leur plus bas niveau en plus de 15 ans.

Géocosmique à court terme et réflexions à plus long terme

« Ceux qui essaient de trouver un compromis avec Poutine devraient comprendre ce qui suit. Poutine veut nous tuer et nous voulons vivre. Poutine veut effacer l’Ukraine en tant qu’État, en tant que nation de la carte du monde. Et nous voulons avoir notre état. Nous voulons le transférer dans une famille européenne… S’il vous plaît, ne faites pas confiance à Poutine. J’ai cinq ans d’expérience avec lui pour la négociation. Et s’il vous plaît, n’ayez pas peur de Poutine. Apprenez de l’Ukraine. Reste fort. Rester ensemble. » – L’ancien président ukrainien Petro Porochenko, cité par Kayla Bailey, « L’ancien président ukrainien dit qu’il est temps de négocier avec la Russie : ne faites pas confiance à Poutine mais n’ayez pas peur », www.foxbusiness.com, 14 octobre 2022.

Tout le monde ignore commodément qu’une majorité de Criméens ont soutenu l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991.– Casey Michel, « L’annexion de Poutine peut lui coûter la Crimée », Wall Street Journal, 12 octobre 2022.

Une partie de la cause de la douleur économique et financière que le monde connaît actuellement est liée à la perturbation des approvisionnements, comme l’indiquent les carrés Saturne/Uranus de 2021-2022. Ces problèmes de chaîne d’approvisionnement ont été exacerbés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a provoqué d’énormes flambées des prix du pétrole brut, du gaz naturel et des céréales l’année dernière.

Nous entrons maintenant dans une période où Mars, le dieu de la guerre, sera mis en évidence tout au long du premier trimestre 2023, et surtout d’ici la fin novembre, lorsqu’il sera stationnaire devenant rétrograde à 23-25° Gémeaux, carré à Neptune à 23° Poissons. Le premier carré de Mars et de Neptune dans ces degrés s’est produit la semaine dernière, et il y a des problèmes majeurs qui se posent dans le monde qui parlent de cet aspect.

Comme discuté la semaine dernière, ces degrés sont importants car ces deux mêmes planètes sont également mises en évidence dans les cartes de l’Iran et des États-Unis dans les mêmes degrés de signes mutables, ce qui indique qu’elles touchent un grand carré mutable entre ces deux nations. L’Iran subit un niveau de protestations sans précédent depuis de nombreuses années qui menace l’autorité de ses dirigeants. Les États-Unis connaissent également une grande tension dans leurs relations avec l’Arabie saoudite et d’autres pays de l’OPEP qui viennent de décider de réduire leur production de pétrole, ce à quoi le président Biden a menacé de représailles. Il y voit une trahison de confiance (Neptune affligé) et un clin d’œil en faveur de leur relation avec la Russie.

Les carrés Mars/Neptune peuvent coïncider avec des moments où les dirigeants mondiaux (et tous les autres) portent de mauvais jugements. Cela peut éclairer une période où des problèmes de confiance surviennent entre les alliés actuels qui peuvent menacer leur relation. Mais cela ne s’arrête pas aux États-Unis, à l’Iran et à l’OPEP, car 23° Gémeaux (où Mars est maintenant positionné) est également conjoint au Soleil natal du dirigeant chinois Xi Jinping (15 juin 1953, heure inconnue), le plus important allié du président russe Vladimir Poutine. Il est possible que la proximité et la confiance commencent à s’effriter entre le président Poutine et Xi, après qu’ils ont récemment pris un engagement très médiatisé de se soutenir mutuellement. Le fait est que même la confiance a ses limites. Ce n’est pas inconditionnel, et lorsqu’une partie viole les principes de bonne conduite attendus de l’autre dans un tel partenariat, la solidarité de la relation est susceptible de se dissoudre. L’accord entre les dirigeants iraniens et ses citoyens est en train de se dissoudre. L’accord entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est en train de se dissoudre. Et la relation entre la Russie et la Chine peut également s’effondrer, tout cela parce que les attentes inhérentes à la confiance sont violées aux yeux de l’une des parties, sinon des deux.

En ce qui concerne les États-Unis, le mois prochain sera une période difficile pour faire face à ce type de conflit cosmique (Mars carré Neptune, Mars rétrograde) car les élections de mi-mandat approchent dans trois semaines. Ce n’est généralement pas le moment où la nation fait preuve du type d’unité nécessaire sur la scène mondiale pour faire face à ces problèmes. Le fait que le monde sera également au milieu d’éclipses n’aidera pas (éclipse solaire le 25 octobre, éclipse lunaire le 8 novembre, jour de l’élection). Et nous n’avons même pas mentionné que le Soleil de l’ancien président Donald Trump est également à 22° 55′ des Gémeaux, en face de sa Lune natale à 21° Sagittaire. Il ne sera pas invisible d’ici l’élection, et en fait, il est assigné à témoigner devant le comité sénatorial du 6 janvier concernant son rôle dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Cela aussi promet d’être une expérience de type très Mars / Neptune où les frontières entre la vérité et la fantaisie se heurtent.

Il est difficile d’imaginer que les indices boursiers mondiaux se comportent bien pendant cette période. Mais comme indiqué précédemment, Mars/Neptune est souvent une période d’erreurs de jugement. Le paysage lunaire et géocosmique ne semble pas si prometteur pour les actions la semaine prochaine. Le Soleil et Vénus sont en trigone avec Mars lundi et mardi, ce qui semble favorable, mais la Lune en Cancer et Lion n’est pas si favorable. Ceci est suivi par le Soleil et Vénus formant un carré décroissant à Pluton mercredi et jeudi, suivi par Saturne mettant fin à son mouvement rétrograde le samedi 23 octobre. Ensuite, la saison des éclipses commence, et au milieu de cela, Mars devient rétrograde en octobre. 30 au 12 janvier, une période où l’agresseur a tendance à être le perdant.

Les traders doivent continuer à être extrêmement prudents tout au long de l’élection et même quelques jours après, car ce ne sont pas des eaux faciles à naviguer, qu’il s’agisse des marchés financiers ou du leadership mondial. La période la plus volatile à venir semble être celle du 5 au 11 novembre, semaine des élections. L’heure est aux bouleversements et je m’attends à ce que les sondages « jugent mal » à nouveau les résultats. Comme l’a dit un jour l’économiste John Kenneth Galbraith : « La prédiction économique a été créée pour donner à l’astrologie une apparence respectable. » Je pense que c’est à peu près juste, et cela concerne également les prédictions électorales par les médias et les agences de sondage en 2022.