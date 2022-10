Les détenteurs de Shiba Inu deviennent optimistes alors que la cote de Shiba Eternity grimpe sur le Play Store | Cryptomonnaie

Shiba Eternity, le jeu de cartes de l’écosystème Shiba Inu, a connu un pic dans sa note client.

La note du jeu est passée à 4,9 sur 5, franchissant une nouvelle étape pour les détenteurs de SHIB.

Les analystes pensent que Shiba Inu a le potentiel de grimper et d’assister à une hausse de son prix.

Le jeu de cartes à collectionner de l’écosystème Shiba Inu, Shiba Eternity, a reçu une note de 4,9 sur 5 de la part des utilisateurs. Cela place le jeu dans la liste des meilleurs jeux sur le Play Store. Les analystes conservent leurs perspectives haussières sur Shiba Inu.

Les détenteurs de Shiba Inu sont optimistes sur la pièce meme

Le jeu de cartes à collectionner de Shiba Inu a été lancé dans le monde entier le 6 octobre. Depuis lors, le jeu a été téléchargé plus de 100 000 fois dans le monde et a reçu une note de 4,6, 4,9 sur 11 500 avis sur Android Play Store.

Shiba Inu est devenu l’une des pièces de mème les plus populaires et a récemment ajouté plus de 100 000 nouveaux détenteurs de SHIB. Le jeu permet aux utilisateurs de choisir parmi 10 000 héros Shiboshi et 500 cartes à collectionner, entre autres. Les partisans pensent que la popularité de Shiba Eternity est susceptible de conduire à l’adoption de SHIB.

Jusqu’au 6 septembre, le jeu Shiba Eternity n’était disponible que pour les utilisateurs d’iOS. Dans l’App Store, le jeu a réussi à toucher une corde sensible parmi les utilisateurs d’Apple. En peu de temps, Shiba Eternity a rejoint la liste des 20 jeux les plus téléchargés sur l’App Store.

Shiba Inu a ajouté au moins 109 033 nouveaux détenteurs en 2022. Comme l’a rapporté Finbold, le 3 janvier, SHIB avait amassé 1 114 483 détenteurs. Sur la base des données de CoinMarketCap, le nombre de détenteurs de SHIB a constamment augmenté pour atteindre 1 223 516 détenteurs le 13 octobre.

Le tueur de Dogecoin a ajouté plus de détenteurs malgré un intérêt décroissant pour les pièces meme et les actifs à risque comme Shiba Inu.

La correction à court terme du Shiba Inu est-elle terminée ?

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit que la correction à court terme de la pièce meme est presque terminée. Au cours des trente derniers jours, l’évolution des prix a été contenue dans une fourchette comprise entre 0,00000980 $ et 0,00001190 $.

Le rebond du prix du Shiba Inu avant le week-end a validé le bas de la fourchette et pourrait être le catalyseur d’un mouvement à la hausse du prix du Shiba Inu, vers le haut de la fourchette.

Tableau des prix SHIB-USDT