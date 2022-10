Un analyste prédit une évasion massive de la cryptomonnaie d’ici le milieu de la semaine dans Bitcoin et Ethereum | Cryptomonnaie

Justin Bennett, un analyste crypto a prédit une évasion massive du Bitcoin et des altcoins d’ici le 19 octobre.

L’analyste a noté que la capitalisation boursière de l’altcoin s’enroule toujours à l’intérieur de son schéma terminal de quatre mois, ce qui indique une cassure.

La période calme pour les crypto-monnaies est sur le point de se terminer alors que Bitcoin et les altcoins se préparent à une semaine pleine de volatilité.

La tendance des prix du Bitcoin est restée indécise, l’actif se maintenant au-dessus des 19 000 $ grâce à la publication des données de l’IPC et des minutes du FOMC américain. Les analystes ont un œil sur la capitalisation boursière totale de l’altcoin, pour identifier une cassure de la cryptomonnaie au cours de la semaine prochaine.

Évasion massive de crypto dans Bitcoin attendue en milieu de semaine

Justin Bennett, un trader Forex et analyste crypto de renommée internationale a évalué la capitalisation boursière totale de l’altcoin et a prédit une cassure des crypto-monnaies d’ici le milieu de la semaine. L’analyste a noté que la capitalisation boursière de l’altcoin s’enroule dans un schéma terminal de quatre mois après une reprise jeudi.

Bennett s’attend à une rupture explosive des crypto-monnaies dans les deux sens, d’ici le 19 octobre, mercredi au plus tôt. Bennett a chronométré avec précision les évasions de Bitcoin, Ethereum et altcoins dans le top trente dans le passé. Cette prédiction d’une cassure implique donc soit que Bitcoin pourrait assister à un pic de domination, soit perdre son support clé à 19 000 $ et assister à une baisse.

Capitalisation boursière totale des altcoins

Selon Bennett, la période calme pour les crypto-monnaies est sur le point de toucher à sa fin et les traders doivent se préparer à la volatilité dans la semaine à venir. Bennett a abordé sa configuration et sa recommandation dans un tweet récent. L’analyste a été cité comme disant:

Certains d’entre vous pensent apparemment que je suis beaucoup plus optimiste que moi. Je ne suis pas un permabull ou un permabear. Je suis commerçant, donc je respecte les chartes. Période. Bitcoin peut casser plus haut, plus bas ou continuer à aller de côté. Il y aura des opportunités malgré tout.

Bitcoin corrigeant la vague repérée par un analyste

TechDev_52, un analyste crypto et trader a repéré une vague corrective BTC de 14 à 18 mois qui continue de se développer. L’analyste a identifié la vague et pense que le prix du Bitcoin est prêt pour une correction à court terme et révèle une perspective baissière.

Prix ​​​​BTC prêt à être corrigé